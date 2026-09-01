Как сообщает издание Euronews, с соответствующим совместным письмом к верховной дипломату Евросоюза Кае Каллас обратились Австрия, Дания, Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Люксембург, Нидерланды, Румыния, Испания и Швеция.

Что известно об обращении 11 стран ЕС

В своем обращении подписанты подчеркнули, что стремление к консенсусу важно для легитимности блока, однако оно не должно лишать ЕС реальной силы.

Государства отмечают, что право вето неоднократно парализовало внешнеполитическую деятельность Союза в течение последних лет.

Страны предложили 5 принципов реформирования, среди которых:

расширение использования конструктивного воздержания от голосования;

отказ от увязывания внешней политики с непрофильными вопросами;

представление веских причин в случае блокирования инициатив.

В настоящее время решения во внешнеполитической сфере принимаются исключительно единогласно, что позволяет одному государству связать руки остальным 26 членам альянса. Подобную схему длительное время использовало правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для блокирования критически важных шагов.

Для перехода к квалифицированному большинству дипломаты предлагают применить так называемое "переходное положение" в соответствии со статьей 31 Договора о ЕС. Такую процедуру можно вводить выборочно для отдельных вопросов, а не для всей внешней политики сразу.

В то же время этот процесс осложняет юридический "Парадокс 22", ведь само применение переходного положения требует единогласного голосования всех членов блока. В связи с этим авторы письма призывают к конструктивным консультациям для достижения компромисса.

К слову, споры в Евросоюзе ведутся и по поводу финансов. Шесть стран требуют сократить проект бюджета ЕС. В целом ЕС может урезать сотни миллиардов.