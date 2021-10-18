С 11 утра трубку не поднимал, – друг о смерти Андрея Павлова в Кривом Роге
Источник:полиция Днепропетровской области
В Кривом Роге 18 октября при загадочных обстоятельствах умер Андрей Павлов – брат погибшего мэра города Константина. Тело мужчины без признаков жизни обнаружил друг в квартире Павлова.
Как рассказал друг правоохранителям, в тот день Андрей Павлов жаловался на плохое самочувствие.
Важно Родного брата погибшего мэра Кривого Рога Павлова нашли мертвым
Перед работой мужчина заехал к Павлову, но тот отказался ехать на работу, объясняя это плохим самочувствием. В то же время он не захотел, чтобы ему вызвали скорую. Поэтому, друг уехал на работу без Павлова.
В 11:00 я решил позвонить, чтобы поинтересоваться его самочувствием. Он не взял (трубку – 24 канал). Звонил буквально каждые пять минут. Ничего. Потом позвонил через час. В последний раз я позвонил в 15:40, он не взял трубку,
– пояснил мужчина.
Он добавил, что после работы сразу же решил поехать к Павлову, чтобы проверить, все ли хорошо. Однако в квартире нашел мужчину уже мертвым.
Тело Павлова-младшего нашли в Кривом Роге / Алексей Таймурзин
В пресс-службе Нацполиции завили, тело Андрея Павлова нашли в квартире в Центрально-Городском районе Кривого Рога. По предварительным данным, на теле мужчины не обнаружили признаков насильственной смерти.Обратите внимание! Чуть больше месяц назад умер старший брат Андрея Павлова Константин. Он был мэром Кривого Рога.
Что известно о смерти Константина Павлова
- В селе свободное Днепропетровской области 15 августа нашли мертвым мэра Кривого Рога Константина Павлова. Он лежал на пороге своего дома, а возле его тела было ружье.
- Полиция открыла дело об умышленном убийстве. Однако рассматривают и версии самоубийства и неосторожного обращения с оружием.
- СМИ писали о различных вариантах событий. Например, утверждали, что Павлов якобы одолжил деньги у криминалитета, но не смог их вернуть. Попрощались с мэром 19 августа. Его похоронили на Центральном кладбище.