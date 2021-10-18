С 11 утра трубку не поднимал, – друг о смерти Андрея Павлова в Кривом Роге

В Кривом Роге 18 октября при загадочных обстоятельствах умер Андрей Павлов – брат погибшего мэра города Константина. Тело мужчины без признаков жизни обнаружил друг в квартире Павлова.

Как рассказал друг правоохранителям, в тот день Андрей Павлов жаловался на плохое самочувствие.

Важно Родного брата погибшего мэра Кривого Рога Павлова нашли мертвым

Перед работой мужчина заехал к Павлову, но тот отказался ехать на работу, объясняя это плохим самочувствием. В то же время он не захотел, чтобы ему вызвали скорую. Поэтому, друг уехал на работу без Павлова.

В 11:00 я решил позвонить, чтобы поинтересоваться его самочувствием. Он не взял (трубку – 24 канал). Звонил буквально каждые пять минут. Ничего. Потом позвонил через час. В последний раз я позвонил в 15:40, он не взял трубку,

– пояснил мужчина.

Он добавил, что после работы сразу же решил поехать к Павлову, чтобы проверить, все ли хорошо. Однако в квартире нашел мужчину уже мертвым.

Тело Павлова-младшего нашли в Кривом Роге / Алексей Таймурзин

В пресс-службе Нацполиции завили, тело Андрея Павлова нашли в квартире в Центрально-Городском районе Кривого Рога. По предварительным данным, на теле мужчины не обнаружили признаков насильственной смерти.

Что известно о смерти Константина Павлова

В селе свободное Днепропетровской области 15 августа нашли мертвым мэра Кривого Рога Константина Павлова. Он лежал на пороге своего дома, а возле его тела было ружье.

Полиция открыла дело об умышленном убийстве. Однако рассматривают и версии самоубийства и неосторожного обращения с оружием.

СМИ писали о различных вариантах событий. Например, утверждали, что Павлов якобы одолжил деньги у криминалитета, но не смог их вернуть. Попрощались с мэром 19 августа. Его похоронили на Центральном кладбище.

Чуть больше месяц назад умер старший брат Андрея Павлова Константин. Он был мэром Кривого Рога.