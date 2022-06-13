Десятки убитых россиян на Востоке и Юге, ракетная угроза с моря: основное за 110 день войны

Понедельник, 13 июня, настал 110-й день войны, в которой наши защитники противостоят врагу. ВСУ делают все, чтобы оккупанты не отобрали ни куска украинской земли.

24 канал собрал для вас самое важное за 110 день противостояния. О главных событиях – читайте ниже.

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05:56 Между тем, в Китае утверждают, что не предоставляли России оружие. Мол, в стране не способствовали тому, чтобы захватчикам было чем атаковать Украину. Об этом сообщил китайский министр обороны Вэй Фэнхэ.

04:02 В оперативно-тактической группировке "Восход" сообщили актуальную информацию на фронте на одноименном направлении. Там наши военные продолжают титанически противостоять русским захватчикам. Враг продолжает обстреливать Бахмут и терпит потери. Удалось уничтожить:

18 бойцов страны-агрессора;

1 боевую бронированную машину;

1 тяжелый артиллерийский гусеничный тягач высокой проходимости АТ-Т;

1 миномет;

1 советский станковый противотанковый гранатомет СПГ;

1 вражеский склад боеприпасов.

03:37 Российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский отметил, что победы Украины изрядно испугали Францию и Германию. Он подчеркнул, что главы этих стран не столько боятся Путина и ядерного удара, сколько потери "своих привилегированных позиций в сегодняшней международной системе".

02:02 В ОК "Юг" поделились актуальной информацией за минувшие сутки 12 июня. Российские захватчики продолжают нести потери на Юге. Да, враг в течение предыдущего дня потерял:

22 бойца из личного состава;

2 танка Т-62;

2 боевые машины пехоты;

3 единицы автомобильной техники.

Кроме того, в пресс-службе рассказали, сколько российских кораблей находятся в акватории Черного моря. Речь идет про:

4 ракетных корабля;

1 подлодку;

3 больших десантных корабля.

В ведомстве отметили, что в направлении Украины направлены 36 крылатых ракет типа "Калибр". Так что угроза ракетного удара с Черного моря все еще очень высока.

01:01 Правозащитник Марк Фейгин рассказал, что ожидает Россию в случае смерти диктатора Владимира Путина. Мол, как только его не станет, страну непременно ожидает крах. А все потому, что он за свою многолетнюю каденцию и так разрушил все, что только можно было.