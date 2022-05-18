110 поражений позиций врага: на Юге за сутки ликвидировали более 100 оккупантов и склады
Источник:Оперативное командование "Юг"
Наши бойцы на Юге страны атаковали 110 позиций противника. В след за русским кораблем пошло и более сотни оккупантов.
Соответствующую информацию обнародовало оперативное командование "Юг". В частности, речь идет о ситуации за сутки 17 мая – то есть на 83 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.
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Наши бойцы на Юге атаковали более сотни позиций врага
Российские оккупанты не имеют успехов на линии столкновения Николаевщины и Херсонщины. Там продолжаются боевые действия, однако враги не могут продвигаться вперед. Поэтому они пытаются закрепиться и перейти к обороне.
В ответ нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией за сутки нанесено 110 поражений позиций противника. В результате чего потери врага за сутки составили 130 рашистов и 26 единиц техники,
– сообщило командование.
Российские оккупанты на Украинской земле потеряли:
- авиадесантную самоходную артиллерийско-минометную установку;
- 3 модернизированных танка Т-72Б3;
- 10 единиц бронированной и 12 – автомобильной техники.
Кроме того, Вооруженные Силы Украины уничтожили 2 вражеских склада боеприпасов в районе Пятихатки и Степановки Херсонской области.
Угроза ракетных ударов и ситуация в Одесской области
Корабельная группировка военно-морских сил врага в готовности нанести ракетные удары не менее 30 крылатыми ракетами,
– сообщило ОК "Юг".
Однако, к счастью, ситуация в Одесской области стабильная и контролируемая. В частности:
- силы обороны приняли меры для обеспечения надежной охраны государственной границы, в том числе и на участке с непризнанным Приднестровьем;
- провокации посредством информационных вбросов и имитаций терактов по ту сторону границы не имеют успехов и не убедительны.
Несмотря на все, наши бойцы готовы, а людей призывали по сигналу воздушной тревоги действовать уверенно и оперативно, информацию проверять тщательно, а также доверять только официальным источникам.
Ситуация на Юге страны: последние новости
- 17 мая СБУ повредила агентурные сети России, которые должны были обеспечить проникновение вражеских диверсионно-разведывательных групп в Николаев, а также собирала разведывательные данные. В частности, речь идет о 5 местных жителях. Среди них экс-военнослужащие и женщины.
- По состоянию на 17 мая Россия в Николаевской области уже убила 96 мирных людей, еще 480 получили ранения. Речь идет о жертвах и пострадавших с 24 февраля.
- 17 мая две российские ракеты ударили в мост через Днестровский лиман. Мост уже не использовали 2 недели, ведь враги повредили его раньше.
- Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук рассказал, что Россия заминировала Черное море. Предварительно там может быть ориентировочно до 600 взрывоопасных предметов.
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