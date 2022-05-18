110 поражений позиций врага: на Юге за сутки ликвидировали более 100 оккупантов и склады

Наши бойцы на Юге страны атаковали 110 позиций противника. В след за русским кораблем пошло и более сотни оккупантов.

Соответствующую информацию обнародовало оперативное командование "Юг". В частности, речь идет о ситуации за сутки 17 мая – то есть на 83 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Бой на Сумщине и приостановка переговоров с Россией: основное за 83-й день войны

Наши бойцы на Юге атаковали более сотни позиций врага

Российские оккупанты не имеют успехов на линии столкновения Николаевщины и Херсонщины. Там продолжаются боевые действия, однако враги не могут продвигаться вперед. Поэтому они пытаются закрепиться и перейти к обороне.

В ответ нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией за сутки нанесено 110 поражений позиций противника. В результате чего потери врага за сутки составили 130 рашистов и 26 единиц техники,

– сообщило командование.

Российские оккупанты на Украинской земле потеряли:

авиадесантную самоходную артиллерийско-минометную установку;

3 модернизированных танка Т-72Б3;

10 единиц бронированной и 12 – автомобильной техники.

Кроме того, Вооруженные Силы Украины уничтожили 2 вражеских склада боеприпасов в районе Пятихатки и Степановки Херсонской области.

Угроза ракетных ударов и ситуация в Одесской области

Корабельная группировка военно-морских сил врага в готовности нанести ракетные удары не менее 30 крылатыми ракетами,

– сообщило ОК "Юг".

Однако, к счастью, ситуация в Одесской области стабильная и контролируемая. В частности:

силы обороны приняли меры для обеспечения надежной охраны государственной границы, в том числе и на участке с непризнанным Приднестровьем;

провокации посредством информационных вбросов и имитаций терактов по ту сторону границы не имеют успехов и не убедительны.

Несмотря на все, наши бойцы готовы, а людей призывали по сигналу воздушной тревоги действовать уверенно и оперативно, информацию проверять тщательно, а также доверять только официальным источникам.

Ситуация на Юге страны: последние новости

Смотрите также – обстрел базы отдыха в Одесской области: новые детали о пострадавших: видео