"112 Украина" проверят на предмет разжигания розни и популяризации государства-агрессора

Внеплановую проверку телеканала "112 Украина" назначил Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины 21 февраля. Основание – высказывания ведущего и гостей студии с признаками нарушения законодательства. Речь о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды, популяризации государства-агрессора, распространении необъективной информации.

Об этом, а также списке замечаний к эфиру "112 Украина", сообщил официальный сайт Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

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Какие именно нарушения зафиксированы?

30 декабря 2018 года в передаче "Кто кому Рабинович" ведущий Вадим Рабинович сказал: "Прошу сказать, разве нормально, что сегодня спокойно с фашистскими флагами (...) молодежь и провокаторы (...) ходят по Киеву? Это нормально, что во многих военных подразделениях распространены татуировки свастики?" 27 января 2019 года в передаче "LIVE" звучали слова того же Вадима Рабиновича: "Хотите Украину, которая своими героями видит последователей фашизма? (...) Нам навязывают искусственную идеологию "бандерштадта". Зафиксированы и другие высказывания, в которых усматриваются нарушения действующего законодательства. 16 февраля 2019 года гостем передачи "Большое интервью" был экс-премьер Украины Николай Азаров, который назвал события Революции Достоинства государственным переворотом, а также отрицает наличие на Донбассе регулярных частей российской армии. 15 декабря 2018 года телеканал сообщал, что в Виннице 20 молодых людей ворвались в кафедральный собор после службы и выгнали оттуда священников. Эта информация была официально опровергнута, однако в телеэфире "112 Украина" опровержения не было.

Кроме проверки канала "112 Украина" регулятор обратится к региональным компаниям "Ариадна ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "ТВ Выбор" и "Новый формат ТВ", программная концепция которых такая же, как и в "112 Украина". Эти каналы попросят предоставить записи их эфиров для анализа.



Информация о владельцах украинских телеканалов

К слову, 11 февраля Нацсовет зафиксировал нарушения избирательного законодательства в эфирах трех украинских телеканалов – NewsOne, "Макси.TV" и "Интер". А 8 февраля решил временно прекратить показ в Украине телеканала "Наше любимое кино" из-за трансляции российских фильмов, которые создают угрозу национальной безопасности.