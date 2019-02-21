"112 Україна" перевірять на предмет розпалювання ворожнечі і популяризації держави-агресора

Позапланову перевірку телеканалу "112 Україна" призначила Нацрада з питань телебачення і радіомовлення України 21 лютого. Підстава – висловлювання ведучого і гостей студії з ознаками порушення законодавства. Мова про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі, популяризацію держави-агресора, поширення необ'єктивної інформації.

Про це, а також перелік зауважень до ефіру "112 Україна", повідомив офіційний сайт Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

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Які саме порушення зафіксовано?

30 грудня 2018 року у передачі "Хто кому Рабінович" ведучий Вадим Рабінович сказав: "Прошу сказати, хіба нормально, що сьогодні спокійно з фашистськими прапорами (...) молодь і провокатори (...) ходять Києвом? Це нормально, що у багатьох військових підрозділах поширені татуювання свастики?" 27 січня 2019 року у передачі "LIVE" звучали слова того ж Вадима Рабіновича: "Хочете Україну, яка своїми героями бачить послідовників фашизму? (...) Нам нав'язують штучну ідеологію "бандерштадту". Зафіксовано й інші висловлювання, в яких вбачається порушення чинного законодавства. 16 лютого 2019 року гостем передачі "Велике інтерв'ю" був екс-прем'єр України Микола Азаров, який назвав події Революції Гідності державним переворотом, а також заперечив наявність на Донбасі регулярних частин російської армії. 15 грудня 2018 року телеканал повідомляв, що у Вінниці 20 молодиків увірвалися до кафедрального собору після служби та вигнали звідти священиків. Ця інформація була спростована офіційно, однак у телеефірі "112 Україна" спростування не було.

Крім перевірки каналу "112 Україна" регулятор звернеться до регіональних компаній "Аріадна ТВ", "Лідер ТВ", "Партнер ТВ", "ТВ Вибір" і "Новий формат ТВ", програмна концепція яких така ж, як і у "112 Україна". Ці канали попросять надати записи їхніх ефірів для аналізу.



Інформація про власників українських телеканалів

До слова, 11 лютого Нацрада зафіксувала порушення виборчого законодавства в ефірах трьох українських телеканалів – NewsOne, "Макси.TV" та "Інтер". А 8 лютого вирішила тимчасово припинити показ в Україні телеканалу "Наше любимое кино" через трансляцію російських фільмів, які створюють загрозу національній безпеці.