Ракетный удар по Кременчугу, эвакуация из Херсона: основное за 115 день войны

Уже 115 дней украинские военные мужественно противостоят российской агрессии. Трудные бои идут на Востоке страны.

Главные события 115-го дня войны 24 канал собрал в одном материале. Больше – читайте дальше.

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05:02 Глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин рассказал детали атаки по Кременчугу. По его словам, оккупационное войско запустило по городу от 6 до 8 ракет. Они попали по нефтеперерабатывающему заводу и другим объектам инфраструктуры. Больше информации чиновник пообещал сообщить впоследствии.

04:36 В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Звуки взрывов услышали жители Кременчуга в Полтавской области.

03:55 Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в Беларуси нет столько российских войск, сколько было 24 февраля. Ведь когда ВСУ выгнали российских захватчиков из Киевщины, то их переслали на Восток Украины.

02:28 Украинские военные на Юге страны выполнили около 120 огневых задач в сутки. Они успешно нанесли авиаудары по враждебным позициям. Потери кафиров составили:

57 бойцов личного состава;

1 тяжелая огнеметная система ТОС-1 "Буратино";

1 гаубица "Мста-Б";

1 самоходная пушка "Гиацинт";

3 многоцелевых бронированных тягачей;

9 единиц автомобильной и бронированной техники;

состав боеприпасов.

02:09 В российском Белгороде местные жители в очередной раз услышали "хлопки". Они утверждают, что по их городу "опять бьют". Однако вероятнее всего россияне слышали звуки от запуска ракет по Харькову.

01:47 В ближайшие дни российские кафиры могут начать полноценное наступление на Славянск и Краматорск. Линия фронта выстроилась по реке Северский Донец.

00:05 Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что украинские защитники активно двигаются по Херсонскому и Изюмскому направлениям. До оккупированного Херсона им осталось 15 – 18 км. Вскоре наши бойцы смогут перейти в полноценное контрнаступление.

00:00 Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко призвал жителей области эвакуироваться. Так ведь они помогут Вооруженным Силам Украины в эффективном освобождении захваченных территорий. Чиновник подчеркнул, что военным нужен плацдарм для деоккупации сел и городов Херсона.