Для обеспечения базовых потребностей и устойчивости в условиях войны Украине необходимо привлечь не менее 115 миллиардов евро. Главным источником этих поступлений должны стать программы прямой и кредитной поддержки Европейского Союза.

В эфире 24 Канала эксперт по геоэкономике Олег Саркиц отметил, что европейские партнеры рассматривают устойчивость Киева как основу собственной безопасности. В случае успеха российской агрессии боевые действия будут угрожать непосредственно территории Евросоюза.

Программы помощи и распределение средств

Саркиц пояснил, что главную роль будут играть две финансовые инициативы Европейского Союза. Первая из них – четырехлетняя программа Ukraine Facility на 2024–2027 годы, общий объем которой составляет около 50 миллиардов евро, и значительная часть этих средств уже поступает на счета государства.

Вторым механизмом является кредитная линия Ukraine Support Loan на 90 миллиардов евро, рассчитанная на два года – по 45 миллиардов ежегодно. Большая часть этого кредита, а именно 60 миллиардов евро, пойдет непосредственно на обороноспособность, закупку вооружения и армию, тогда как 30 миллиардов будут направлены на покрытие макрофинансовых и социальных потребностей и стабилизацию экономики.

Наши партнеры из Европейского Союза взяли на себя обязательства, и они их выполняют, профинансировать противостояние Украины российской агрессии. Они заинтересованы в этом не меньше, чем мы, потому что понимают, что Украина является частью или даже фундаментом их безопасности,

– отметил Олег Саркиц.

Эксперт объясняет, откуда поступают средства и насколько мы будем зависеть от ЕС: видео

Голосование в Раде ЕС и зависимость бюджета

Выделение средств требует одобрения Рады ЕС, где традиционно идет внутриполитический процесс переговоров. Отдельные государства, такие как Венгрия, Словакия или Чехия, посредством дипломатического торга пытаются выбить себе более крупные дотации или бюджетные преференции, однако помощь критически не блокируют.

По оценкам эксперта, уровень зависимости госбюджета Украины от помощи союзников сейчас достигает 50–55% и постепенно увеличивается из-за постоянных российских обстрелов промышленности, логистики, агросектора, портов и энергетических объектов.

Наполнение бюджета Украины собственными силами действительно страдает, потому что мы видим, что враг ограничивает нашу логистическую инфраструктуру, враг наносит удары по нашим предприятиям, и из-за этого мы не можем полноценно генерировать свой внутренний валовой продукт. Если говорить о процентной доле зависимости от наших партнеров, то она достигает примерно 50–55%,

– констатировал эксперт.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, ч сколько миллиардов не хватает т государству, чтобы полностью покрыть финансовые потребности в следующем году.