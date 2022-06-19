Россияне переформатируют флот, а Зеленский вернулся с Юга: основное за 117 день войны
С начала полномасштабного нападения России прошло уже 117 дней. Украинские военные продолжают мужественно защищать свою землю.
Главные события 117 дня противостояния 24 канал собрал дальше.
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05:52 Владимир Зеленский обратился к украинцам после визита на Юг. В нем президент Украины подчеркнул, что гордится нашим народом. Видео записал во время поездки в поезде.
05:38 Президент Владимир Зеленский посещал Одесскую и Николаевскую области. Он подчеркнул, что Юг мы никому не отдадим.
Зеленский рассказал, что также вручил награды лучшим бойцам. В частности, орден "Золотая звезда" Герою Украины – командиру 59 отдельной мотопехотной бригады полковнику Вадиму Сухаревскому.
02:57 Российские оккупанты в Черном море начали переформатировать флот. Также у врага в акватории есть более 20 ракет типа "Калибр".
Пытаясь минимизировать потери на море, враг переформатирует корабельную группировку с акцентом на подводный флот. В готовности к ракетному удару находятся 28 ракет "Калибр" на: 2 надводных ракетных кораблях, а также – на 3 подлодках.
02:29 Российские оккупанты за 18 июня дважды атаковали Николаев. Второй раз они выпустили 5 ракет "Калибр" со стороны временно оккупированной Херсонщины.
Также они пытались атаковать вертолетом позиции украинских защитников. Однако получили ответный огонь, поэтому вражеский Ми-24, уклоняясь от ударов, отступил.