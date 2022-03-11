12 автобусов в Белогородку на Киевщине развернули россияне, – Верещук

Ирина Верещук заявила, что 12 автобусов в Белогородку на Киевщине развернули россияне. Оккупанты заявили, что они якобы не имеют команды пропустить автобусы.

Соответствующую информацию обнародовала вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины вечером 11 марта. Это случилось на 16-й день войны, которую Россия начала против Украины.

Отметьте Обрезают стропы: россияне не дают своим же лётчикам шанса катапультироваться

Из Белогородки в Киевской области не удалось эвакуировать людей

Ирина Верещук рассказала, что должна была состояться эвакуация по маршруту из сел Андреевка и Микуличи Киевской области в Житомир.

Это должен быть маршрут Андреевка – Липовка – Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир.

12 автобусов, которые были направлены в город Белогородка Киевской области, прибывшие в населенный пункт, как мы и договаривались, Немышаево, для проезда в село Микуличи, были остановлены на блокпоста российскими вооруженными силами. Им было приказано развернуться и уехать назад,

– заявила Верещук.

Добавила, что российские военные сказали, что у них якобы нет команды пропустить колонну автобусов для эвакуации людей.

Однако это заявление россиян не соответствует действительности, ведь этот маршрут был заявлен.

То есть Красный крест подготовил ответ, в котором говорилось, что российская сторона подтвердила готовность открыть гуманитарный коридор именно в этом направлении.

Вечернее обращение Верещук от 11 марта – смотрите видео