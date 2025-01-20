В Белой Церкви Киевской области подростки избили 12-летнюю девочку: полиция расследует инцидент

В Белой Церкви, что в Киевской области подростки избили 12-летнюю девочку. Сейчас полицейские расследуют инцидент.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области. До этого видео с избиением девочки появилось в сети.

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Что известно об избиении девочки в Белой Церкви

В сети опубликовали видео, на котором около 10 подростков издевались над девочкой. Несовершеннолетние били девочку ногами, клеили на голову жевательную резинку и требовали деньги – 15 тысяч гривен. Также у 12-летней девочки отобрали мобильный телефон.

У Ярославы сегодня день святого избиения,

– цинично сказал один из парней на видео.

Другой парень заявил девушке, что она "должна научится отвечать за свои слова и поступки", а также добавил, что она "мусорнуться хотела".

"До пятницы, чтобы были бабки", – сказал другой парень на видео.

Подросток по прозвищу "Жаба" снял все издевательства подростков над девочкой на видео.

Что сказали в полиции об инциденте

В полиции Киевской области отметили, что сообщение об избиении 12-летнего ребенка прислала его мать. В ходе проверки правоохранители выяснили, что телесные повреждения несовершеннолетней нанесли трое подростков – ровесница потерпевшей, 15 и 16-летние парни.

Во время проведения первоочередных мероприятий правоохранители обнаружили видео с избиением девочки вышеуказанными детьми.

Работники дознания Белоцерковского управления полиции Киевской области начали досудебное расследование по факту избиения малолетнего ребенка. Впоследствии полицейские дадут правовую оценку действиям каждого из фигурантов на видео, в соответствии с требованиями действующего законодательства,

– отметили правоохранители.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до 200 часов, или исправительными работами на срок до одного года.

За действия несовершеннолетних детей будут отвечать родители. Сейчас досудебное расследование еще продолжается.

Пока точно неизвестно, из-за чего возник конфликт между детьми. Следователи сейчас выясняют эту информацию.