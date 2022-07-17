В России неизвестные разобрали железные пути: с рельсов сошел грузовой поезд

16 июля в Тульской области сошли с рельсов 12 вагонов грузового поезда. Официальная причина – "хищение металла" и, похоже, не все так просто.

12 вагонов сошли с рельсов

Сообщается, что движение поездов приостановлено, из-за чего существенно задерживаются несколько поездов. В восстановительных работах задействованы 150 железнодорожников и восстановительные поезда.

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Известно, что один человек в результате аварии вагонов погиб.

Вероятно, под формулировками о хищении металла в России пытаются скрыть умышленное повреждение железнодорожных путей.

Ведь в России продолжается настоящая рельсовая война. Действуют партизанские отряды, разбирающие рельсы по всей стране, чтобы остановить позорную войну против Украины.

Сообщают, что опрокидывание вагонов не произошло / Фото телеграмм-каналы

Это правильная тактика, если россияне боятся открыто противодействовать путинскому режиму, пусть делают, что могут, чтобы хоть как-то снизить ущерб, который наносит их страна.

россияне, вероятно, вдохновились недавними новостями из Мелитополя. Там партизаны продолжают наносить врагу мучительные удары. 16 июля между Мелитополем и населенным пунктом Фруктовое бронепоезд российских кафиров сошел с рельсов. Враг пытался доставить в временно оккупированный Мелитополя бронетехнику.

Россия провалила информационную войну

кремлевской пропаганде все труднее удерживать настроения людей, а те в свою очередь все яснее понимают, что их обманывают.

Потери оккупационных войск скрывать становится все сложнее, экономические давления ощущаются все сильнее – жизнь в России становится все невыносимее

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