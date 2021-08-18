12 пограничников Беларуси незаконно попали в Литву: началось расследование

Белорусские пограничники с оружием в руках и собаками гнали нелегальных мигрантов в сторону границы с Литвой. Впрочем, они зашли за черту и сами пересекли границу ЕС. За дело взялись правоохранители.

Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование из-за этого факта. Правоохранители будут изучать и другие незаконные действия пограничников Беларуси.

Напомним Вслед за мигрантами: белорусские пограничники незаконно попали в Литву

12 пограничников Беларуси зашли в Литву

Представитель Генеральной прокуратуры Литвы Рита Штундиене рассказала, что ведомство будет расследовать и другие инциденты на литовской границе. Впрочем, именно это дело с 12 охранниками рубежа вынесут отдельным производством.

По данным службы, белорусы обнародовали кадры, как группа мигрантов пытается попасть в Литву. Впрочем, они смолчали, что сами же толкали людей на преступление. Соответствующее видео опубликовала Госпогранслужба Литвы.

В конце концов получилось так, что 12 пограничников Беларуси в полной амуниции и с собаками, гнали 35 мигрантов в Литву. Они "забежали" далеко и незаконно пересекли границу с Европейским Союзом.

Белорусские пограничники гнали нелегалов и сами пересекли границу Литвы

Министерство внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что такое пересечение госграницы белорусскими пограничниками является провокацией. Она распорядилась усилить охрану границы.

Мигранты на границе Беларуси с ЕС: главное

Весной Александр Лукашенко заявил, что Минск годами останавливал потоки наркотиков и мигрантов на границе с Литвой. После нового пакета европейских санкций, связанного с задержанием Романа Потасевича, Лукашенко публично пригрозил, что больше не будет останавливать этот "бардак" на границе.

Поэтому в Польшу, Литву и Латвию начали незаконно врываться мигранты. Есть доказательства, что их специально "подгоняют" белорусские пограничники.

Ситуация начала выходить из-под контроля, когда каждый день ловили минимум по 100 – 200 мигрантов.

3 июля 2021 года Литва объявила чрезвычайную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси. Она продлится до 10 ноября. Также Сейм утвердил программу строительства стены на границе на период до 2022 года.

! Пограничники Беларуси отгоняют нелегалов не только в Литву, но и в Польшу. Недавно польские охранники рубежа сняли видео, как белорусы с бодрящими криками отгоняют мигрантов от границы в сторону Польши



Статистика нелегальних мігрантів, які тікають через Литву / Інфографіка 24 каналу