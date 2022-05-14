Дмитрий Лунин отметил, что пострадавших, к счастью, нет. Однако оккупанты препятствуют проведению восстановительных работ.

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Россияне били высокоточными ракетами

Глава Полтавской ОВА отметил, что оккупанты препятствуют проведению восстановительных работ на еще разрушенной в апреле ТЭЦ. Об этом свидетельствует массированный ракетный удар 12 мая, когда 1 из 12 высокоточных ракет снова попала в ТЭЦ.

Пострадавших нет, но ущерб нанесен существенный. ТЭЦ только начала восстановительные работы, но сегодня – еще один удар. Российские оккупанты, наверное, хотят, чтобы 180 тысяч кременчужан, подключенных к этой ТЭЦ, были без тепла зимой,

– подчеркнул Лунин.

Глава ОВА подчеркнул, что большинство ракет попали в приведенную цель. Почти все не сбившие ракеты попали в нефтеперерабатывающий завод.

Логики ударов по НПЗ нет

Лунин отметил, что нефтеперерабатывающий завод прекратил свою работу еще после ракетных обстрелов 2 апреля, поэтому логики в новых обстрелах нет. Разве что оккупанты поставили своей целью разрушить остатки предприятия.

По словам главы ОВА, инфраструктура Полтавщины, по сравнению с другими регионами, не так сильно пострадала с начала полномасштабного российского вторжения. Однако россияне атаковали аэродром в Миргороде, ТЭЦ и НПЗ в Кременчуге, разрушили небольшую ферму в пригороде Полтавы, повредили инфраструктурный объект в Карловке и несколько дорог.

Однако возобновление теплоснабжения в Кременчуге, как отмечает Лунин, сейчас является главной задачей власти области.

Ракетные удары по Кременчугу: главное

24 апреля российские оккупанты суммарно нанесли 9 ракетных ударов по Кременчугу. Тогда глава ОВА Дмитрий Лунин подчеркнул, что у россиян нет ничего святого, ведь они атаковали в день Пасхи.

Ракеты попали в нефтеперерабатывающий завод и ТЭЦ. В результате обстрела погиб 1 человек, еще 7 пострадали.

Впоследствии Дмитрий Лунин сообщил, что после оккупанты разрушили ТЭЦ и НПЗ.

12 мая российские оккупанты снова атаковали город и выпустили 12 высокоточных ракет, 2 из которых удалось сбить со "Стингеров". Однако другие, к сожалению, попали в цели.

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