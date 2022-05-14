Дмитро Лунін зазначив, що постраждалих, на щастя немає. Однак окупанти перешкоджають проведенню відновлювальних робіт.

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Росіяни били високоточними ракетами

Голова Полтавської ОВА зазначив, що окупанти перешкоджають проведенню відновлювальних робіт на ще зруйнованій у квітні ТЕЦ. Про це свідчить масований ракетний удар 12 травня, коли 1 з 12 високоточних ракет знову влучила в ТЕЦ.

Постраждалих немає, але шкоди завдано суттєвої. ТЕЦ тільки почала відновлювальні роботи, але на сьогодні – ще один удар. російські окупанти, напевне, хочуть, щоб 180 тисяч кременчужан, які підключені до цієї ТЕЦ, були без тепла взимку,

– підкреслив Лунін.

Голова ОВА наголосив, що більшість ракет влучили у наведену ціль. Майже всі ракети, які не збили, влучили у нафтопереробний завод.

Логіки ударів по НПЗ немає

Лунін зазначив, що нафтопереробний завод припинив свою роботу ще після ракетного обстрілу 2 квітня, тому логіки в нових обстрілах немає. Хіба що окупанти поставили собі за мету зруйнувати залишки підприємства.

За словами голови ОВА, інфраструктура Полтавщини, у порівнянні з іншими регіонами, не так сильно постраждала від початку повномасштабного російського вторгнення. Однак росіяни атакували аеродром у Миргороді, ТЕЦ й НПЗ в Кременчуку, зруйнували невелику ферму в передмісті Полтави, пошкодили інфраструктурний об'єкт в Карлівці та кілька доріг.

Однак відновлення теплопостачання у Кременчуку, як зазначає Лунін, зараз є головним завданням для влади області.

Ракетні удари по Кременчуку: головне

24 квітня російські окупанти сумарно завдали 9 ракетних ударів по Кременчуку. Тоді голова ОВА Дмитро Лунін наголосив, що в росіян немає нічого святого, адже вони атакували у день Великодня.

Ракети влучили у нафтопереробний завод та ТЕЦ. Унаслідок обстрілу загинула 1 людина, ще 7 постраждали.

Згодом Дмитро Лунін повідомив, що після окупанти зруйнували ТЕЦ та НПЗ.

12 травня російські окупанти знову атакували місто й випустили 12 високоточних ракет, 2 з яких вдалося збити зі "Стінгерів". Однак інші, на жаль, влучили в цілі.

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