Про це у своєму телеграмі повідомив глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Виникли вони на нафтопереробному заводі внаслідок влучання ворожих ракет.

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Ракетний удар по Кременчуку: що відомо

Про атаку Кременчука стало відомо під вечір. Тоді глава ОВА Дмитро Лунін повідомив про 4 "прильоти" по нафтопереробному заводу. Зауважимо, що атаки сталися невдовзі після оголошення повітряної тривоги. Сирени в області пролунали о 17:08.

Пізніше він додав, що по місту влучили від 8 до 12 ворожих ракет. Гатили окупанти як по нафтопереробному заводу, так і по інших об'єктах інфраструктури Кременчука.

Уже за кілька годин Дмитро Лунін підкреслив, що по місту таки випустили 12 крилатих ракет. І більшість із них влучили саме у НПЗ міста. Крім того, він наголосив, що на усіх об'єктах, куди влучили ворожі снаряди, працюють вогнеборці. Вони докладали усіх зусиль для того, щоб приборкати полум'я.

Згодом глава ОВА зазначив, що пожежі вдалося локалізувати. Також він додав, що одну з ракет знищили сили ППО, інші ж полетіли по інфраструктурі міста. На щастя, внаслідок атаки минулося без жертв і постраждалих.

Валерій Залужний наступного дня, 13 травня, зазначив, що з 12 крилатих ракет дві вдалося знищити. Їх збили українські захисники з допомогою ПЗРК "Стінгер".