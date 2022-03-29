12 танков и 10 БМП уничтожено: на Донбассе ВСУ отбили 7 вражеских атак

На Донецком и Луганском направлениях ВСУ выбили 7 вражеских атак. Украинские защитники уничтожили 12 танков и 10 БМП.

ВСУ уничтожили также 3 единицы автомобильной техники оккупантов. Враги понесли и живые потери.

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Группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбиты 7 вражеских атак. Наши воины уничтожили 12 танков, 10 боевых машин пехоты и 3 единицы автомобильной техники. Противник понес потери и в живой силе,

– говорится в сообщении.

Украинская авиация за сутки 28 марта сбила: 8 самолетов, 3 вертолета, 4 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты.

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