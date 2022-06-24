Украина получила статус кандидата в ЕС, враг штурмует Северодонецк: основное за 120 день войны

В течение 120 дней украинские защитники и защитницы противостоят российским агрессорам. Самые ожесточенные бои проходят на Юге, а также на Востоке Украины.

24 канал собрал самые важные события дня в одном материале. Читайте о главном с фронтов – как политическом, так и военном – ниже.

К теме Враг попытался атаковать Одесчину ракетами, взрыв в Скадовске: основное за 119 день войны

23:55 Жтели Запорожья услышали взрывы, прогремевшие во время воздушной тревоги. Также это во второй раз произошло в Харькове, где оставалась угроза удара с неба.

23:09 В западных областях Украины объявили воздушную тревогу. Жители Харькова сообщили, о взрывах, прогремевших в городе.

22:27 Глава Луганской ОВА сообщил, что в промзоне Северодонецка уже разрушено много защитных сооружений. Потому ВСУ не исключают возможности выхода на новые более укрепленные позиции.

22:13 Президент Владимир Зеленский обратился к участникам саммита ЕС. Он поблагодарил за предоставление Украине статуса кандидата.

Это самый большой шаг на усиление Европы, который можно было сделать именно сейчас, именно в наше время и именно в таких условиях,

- подчеркнул глава государства.

Он заверил, что Украина может стать полноправным членом ЕС и сделает все, что для этого нужно.

Обращение Зеленского к участникам саммита ЕС: смотрите видео

21:43 Львовские десантники сбили разведывательно-ударный вертолет России Ка-52 "Аллигатор". Воздушное судно оккупантов удалось сбить с переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

21:34 Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение ЕС предоставить Украине статус кандидата. Глава государства заявил, что это победа, которую ждали 120 дней.

21:28 Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе утвердили решение предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС. Решение было одобрено на основе рекомендации Европейской комиссии, предоставленной 17 июня.

На флагштоке перед зданием Европарламента вывесили украинский флаг – видео

20:20 В ПАСЕ заявили, что самолет МН-17 был сбит над Донбассом в 2014 году российской ракетой "Бук". В ПАСЕ единогласно утвердили резолюцию, обвинившую Россию в дезинформации.

19:44 Германия передаст Украине современные системы ПВО, считающиеся одними из лучших в мире. Речь идет о закупке стационарных систем ПВО IRIS-T.

18:59 На фронте погиб офицер 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев ВСУ Андрей Верхогляд. Военный награжден негосударственной наградой Народный герой Украины и известен по боям в районе Авдеевки 2017 года (позиция "Алмаз").

18:52 В результате состоявшегося 22 июня обстрела Николаева пострадал зерновой терминал, который построили США. В 2016 году США вложили в проекты в Николаеве около 280 миллионов долларов.

18:49 В Генштабе ВСУ опубликовали вечернюю сводку по ситуации на фронте:

русские военные ведут штурмовые действия, чтобы установить полный контроль над Северодонецком. Бои за город продолжаются;

ВСУ остановили наступление врага в направлении южной окраины Лисичанска: оккупанты отступили с потерями;

захватчики силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса захватили Николаевку;

украинские воины обнаружили ДРГ россиян в районах населенных пунктов Времовка, Новоселки и Нескучное. Из-за больших потерь захватчикам пришлось отойти;

наши воины жестоко подавили попытку наступления врага в направлении Марьинки и отразили вражеский штурм вблизи Долины и Богородичного.

18:43 В МВД заявили о высокой угрозе оцепления украинских войск в районе Лисичанска. Противник также пытался оцепить Горское и Золотое, но наши военные из них вышли.

18:10 Подразделения противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Покровском в Днепропетровской области. Днем в городе слышали звуки взрывов.

17:21 На Северодонецком направлении ситуация остается сложной, но стабильной. Подразделения сил обороны сопротивляются врагу и делают все возможное и невозможное, чтобы сдержать агрессора. Россияне наносят массированные удары по позициям ВСУ, но наши защитники удачно маневрируют.

17:02 Украинские военные благодаря ударам по острову Змеиный ухудшили радиолокационную обстановку российских оккупантов. Также наши воины нанесли урон личному составу захватчиков и снизили возможности врага касательно возведения ПВО.

16:42 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ситуация на фронте сложная. У оккупантов огневое преимущество, поэтому украинские силы вынуждены вести маневренную оборону и занимать более выгодные рубежи и позиции.

16:06 Генштаб ВСУ озвучил главные военные цели России:

окружение группировок Вооруженных сил Украины в западной части Донбасса;

захват Луганской и Донецкой областей;

содержание контроля над сухопутным коридором из Крыма в Донбасс.

15:42 Россия удерживает на границе возле Черниговской области до 3 БТР. В Генштабе ВСУ констатировали, что этого недостаточно для повторного наступления.

15:34 В Генштабе ВСУ сообщили, что Беларусь может передать России свою военную технику, которая впоследствии окажется на Донбассе. Кроме того, на территории бывшего аэродрома "Зябровка" в Гомельской области может появиться военная база России.

14:45 Часть российских военных с техникой покидают временно оккупированный Мариуполь. Скорее всего, оккупанты отправляются в направлении Запорожской области.

14:36 Американские артиллерийские системы HIMARS уже прибыли в Украину. США объявили о передаче дальнобойных систем HIMARS еще в начале июня.

14:01 Российские оккупанты выпустили 3 крылатые ракеты по Николаевской и 2 – по Одесской областям. Атаковали с временно оккупированной территории Херсонщины.

13:42 В Конгресс США внесли законопроект, предусматривающий обучение украинских летчиков-истребителей. Тренироваться они согласно документу должны на американских боевых самолетах НАТО.

13:33 Во время военного положения в Киеве запретили продажу и запуск фейерверков. Также по столице нельзя будет ездить на авто без глушителя.

12:57 ДБР расследует еще одну аферу, связанную с помощью для военных на Буковине. Оказалось, что злоумышленники продавали закупленные аптечки и военное снаряжение для ВСУ.

12:56 Европарламент 23 июня поддержал предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в ЕС. Однако окончательное решение о кандидатстве будет на саммите стран ЕС вечером.

12:46 Правительство Великобритании объявило о введении новых санкций против России. Очередные ограничения против страны-агрессора касаются экспорта товаров и технологий нефтеперерабатывающей и авиационной отраслей, а также использования в России фунтов стерлингов и банкнот ЕС.

12:45 Восьмой апелляционный суд Львова запретил возглавляемую Наталией Витренко деятельность "Прогрессивной социалистической партии Украины". Эта пророссийская партия единственная, которая подавала встречный иск, чтобы затянуть суд.

12:30 Государственное бюро расследований обнаружило целый состав российской пропаганды, которую хранили в местной ячейке ОПЗЖ в Ахтырке.

В ДБР сообщили, что во время обыска их работники обнаружили:

пропагандистские газеты и листовки;

компьютеры, мобильные телефоны, блокноты с черновыми записями с поличным;

удостоверение помощников народного депутата Украины.

12:20 В американском штате Флорида решили помочь Украине оружием. Полиция Майами организовала акцию Guns 4 Ukraine – Gun Buy Back. Американцам предложили принести свое оружие в ратушу и за деньги отдать правоохранителям. Выстроилась целая очередь.

12:06 Во Львове суд начал в закрытом режиме рассмотрение дела о государственной измене Виктора Медведчука. Недавно пророссийская политика продлила срок ареста – до 9 августа.

11:46 Сергей Гайдай рассказал, что в Лисичанске хорошо сформирована оборона. Российским захватчикам будет сложно захватить город из-за его удачного географического положения.

11:14 Мэр Николаева Александр Менкевич сообщил, что в городе раздаются мощные взрывы. Воздушную сирену объявили позже. Мэр призвал людей быть в укрытиях.

11:00 Социальная и гуманитарная ситуация в разрушенном и оккупированном Россией Мариуполе ухудшается с каждым днем. Россия не способна обеспечить оккупированный город необходимым лекарством. Например, за неимением инсулина в Мариуполе людям массово ампутируют конечности.

10:47 В Ахтырском районе Сумской области авто полицейских взорвалось на мине. Как следствие – один человек погиб на месте. Всего в результате взрыва пострадали 7 человек.

10:42 Военнопленный из Великобритании Эйден Аслин, приговоренный к смертной казни в донецкой квазиреспублике, позвонил своим родным и попрощался с ними. Он сообщил им о том, что его скоро казнят за участие в войне на стороне Украины.

Он сказал, что его время истекает, поскольку никто из Великобритании не связался с российской стороной и не пытался договориться о его освобождени.

10:03 В Брюсселе стартует саммит ЕС. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед саммитом лидеров ЕС призвала участников предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в Союз.

09:58 Сергей Притула сообщил, что украинцы лишь за сутки собрали деньги на два "Байрактара" для ВСУ. О сборе средств он объявлял 22 июня.

09:34 Из-за ракетных ударов врага на нефтебазе в Новомосковском еще 18 июня произошел пожар. На его тушение ушло более 108 часов.

Из-за этого российского обстрела погибло трое людей. Также 14 получили ожоги и ранения. Среди них 8 находятся в больнице.

09:24 На большинстве территории Украины воздушная тревоги. Жители Хмельницкой области сообщают о взрывах в регионе.

09:23 За ночь российские оккупанты продолжали обстреливать гражданскую инфраструктуру в Харькове и Харьковской области.

В областном центре около 23 часов были обстрелы Индустриального района, произошел пожар на складских помещениях. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ночью снова обстреляли город Дергачи, где частично есть разрушения офисного здания.

Также в Чугуевском районе ночью россияне обстреляли поселок городского типа Печенеги. Есть повреждения на частном предприятии, пожар. Обстрелы продолжились и утром 23 июня. Разрушены частные дома. Есть 7 раненых гражданских, из них 2 ребенка, но данные не являются окончательными.

09: 11 Разведка Великобритании назвала безуспешными усилия российской армии окружить ВСУ в Донецкой области.

08: 56 За 22 июня в Донецкой области ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24М нанесли несколько авиаударов по вражеским позициям.

Благодаря этому на восточном направлении украинские герои нанесли огневое поражение ротно-тактической группе противника. Кроме того, удалось уничтожить один укрепрайон российских оккупантов.

08:51 На 23 июня ВСУ удалось ликвидировать 34 430 оккупантов.

Потери врага по состоянию на 23 июня:

личного состава – примерно 34 430 (+200) человек ликвидировано,

танков – 1 504 (+8) единиц,

боевых бронированных машин – 3 632 (+18) единиц,

артиллерийских систем – 756 (+4) единиц,

РСЗО – 240 (+1) единиц,

средств ПВО – 99 единиц,

самолетов – 216 единиц,

вертолетов – 183 (+1) единицы,

беспилотники оперативно-тактического уровня – 620 (+6) единиц,

крылатых ракет – 137 единиц,

кораблей и катеров – 14 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 548 (+5) единиц,

специальной техники – 60 единиц.

08:44 В Винницкой области местные лесничие наткнулись на опасную находку. Они обнаружили ракету "Калибр", которую силы ПВО сбили еще 21 мая. У ракеты-целая боевая часть.

08:31 Ювенальные прокуроры сообщили, что более 917 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. На утро 23 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 324. Возросло количество раненых – 593.

08:05 Заместитель министра обороны Анна Маляр отреагировала на информацию о занятых ВСУ улицах в Херсоне. По ее словам, те, кто такое распространяет, лишь вредят работе наших военных. До окончания операции говорить о таком не следует.

08: 00 В Днепропетровской области враг за ночь 6 раз ударил по Криворожскому району, попав по жилым кварталам.

Серьезный обстрел города Апостолово был из вражеских "Ураганов". Есть разрушение частного сектора, перебит газопровод низкого давления, нет воды. Двое тяжелоранены. Их отвезли в Кривой Рог, когда их состояние стало стабильным. Ранения они получили не во время обстрела, а за неосторожное поведение с боеприпасами, которые не разорвались.

Коммунальщики уже восстанавливают газ и воду. Спасатели начали разминирование.

07:52 Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россияне уничтожают промышленность в Северодонецке. Били по территории кирпичного завода, "Стеклопластика", а также завода химического нестандартизированного оборудования. Повредили здание второй производной "Азота".

Обстрел Луганщины / Фото из телеграма Сергея Гайдая

Было несколько обстрелов Лисичанска, есть разрушения в одной из школ города. За 22 июня три человека ранены. Их госпитализировали в больницы Краматорска и Павлограда.

06:54 Генштаб Вооруженных Сил Украины отчитался о ситуации на направлениях борьбы утром 23 июня. Главное:

на Северодонецком направлении россияне захватили населенные пункты Лоскутовка и Рай-Александровка;

учения в Беларуси координируют российские офицеры: основное направление деятельности – диверсии и разведка;

россияне пытаются засесть на господствующих высотах возле Берестового, чтобы контролировать трассу Бахмут-Лисичанск;

на Николаевщине оккупанты планируют штурм ряда сел, чтобы выйти на административные границы Херсонской области.

04:38 Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на саммите "Большой семерки" будут говорить об Украине. В частности, о плане Маршалла для нашего государства. По его словам, восстановление Украины будет задачей поколений.

03:14 Вооруженные Силы Украины на острове Змеином продолжают военную операцию по поражению противника. Удалось уничтожить ракетно-пушечный комплекс врага. Ситуация в операционной зоне на Николаевско-Херсонском направлении сложная, но контролируемая.

02:09 В Великобритании заявили, что темпы наступления россиян на Украину замедлятся. Борис Джонсон назвал приблизительный термин, когда это может произойти. Информацию ему предоставила разведка.

Россия может дойти до того момента, когда уже не будет продвижения вперед, потому что она исчерпала свои ресурсы. Джонсон заявил, что тогда нужно помочь украинцам сменить динамику.

00:17 Владимир Зеленский во время обращения призвал остановить "дьявольскую армаду" России. Президент объяснил, что нам нужен паритет в поле боя.

00:16 Во второй раз звучала воздушная тревога. На Харьковщине и Днепропетровщине снова раздавались взрывы.