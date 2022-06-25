Ракетные обстрелы городов, корабельная группировка врага "похудела": основное за 122 день войны

Украинский народ борется с россиянами уже 122 дня. Тяжелые бои продолжаются на Востоке и Юге нашего государства, где ВСУ дают врагу мощный отпор.

Самую важную и актуальную информацию о действительно весомых событиях этого дня войны 24 канал собрал в одном материале. Больше – читайте дальше.

Важно Оружие будет, уже в скором времени – еще больше, – Кулеба

06:45 Журналистам удалось установить имена около 4 тысяч имен погибших в Украине оккупантов. Это позволили сделать данные в открытых источниках. 20% ликвидированных российских военных служили в ВДВ.

06:22 Во время очередной воздушной тревоги о взрывах сообщили в Николаеве. Информацию подтвердил мэр города Александр Сенкевич.

04:55 Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус подтвердил, что россияне снова атаковали ракетами поселок Десна. Также взрывы подтвердили и в Житомирской ОВД, там призывали не выходить из укрытий.

04:53 В Черном море продолжается сильный шторм. Поэтому россияне отвели часть своего флота, оставив 2 ракетных и 1 десантный корабль. Несмотря на это, угроза нанесения ракетных ударов очень большая.

03:30 Советник главы ОП Алексей Арестович не верит в способность россиян захватить Донецкую область. Он считает, что для оккупации Луганской области применяют последние усилия. На восстановление врагам пришлось вывести 5 БТГР.

03:22 Во время очередной воздушной тревоги взрывы прогремели сразу в ряде областей. В частности, речь идет о Львовщине, Тернопольщине, Житомирщине, Киевщине и Харьковщине. Не исключено, что часть из них являлась работой системы ПВО.

01:43 Мэр города Южное, Харьковской области, который призвал местных жителей не противиться россиянам, вышел на работу. Обвинения по его делу изменили с государственной измены в посягательство на территориальную целостность.

00:51 Во время воздушной тревоги о взрывах сообщили в Запорожье и Днепре.

00:38 Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что украинские власти прилагают все усилия, чтобы Украина получила оружие как можно быстрее. Он отметил, что уже скоро вооружения будет гораздо больше.

00:12 Вечером 24 июня россияне обстреляли Хотинскую общину в Сумской области. В общей сложности было 14 "прилетов". К счастью, значительных разрушений и жертв нет.