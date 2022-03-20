127 гектаров почвы истреблено за сутки: на Винниччине поджигателей травы назвали диверсантами

В экосистемах Винницкой области на утро 20 марта работники МЧС потушили 77 пожаров. Из-за которых за сутки было истреблено 127 гектаров плодородной почвы.

Спасатели настойчиво просят рассмотреть такие пожары не как отдельное событие, а как компонент войны. Он влияет на создание негативного фона и тыла, а также расценивается как диверсия.

Важно Во Львовской области за минувшие сутки зарегистрировали 74 пожара сухой травы

"Это тогда, когда в нашей стране война! Это тогда, когда абсолютно весь личный состав несет службу в усиленном варианте!", – отметили в Винницкой ОГА (ОВА).



Тушат поджог травы / Фото из телеграма Винницкой ОГА (ОВА)

Кроме того, коллектив спасателей винницкого гарнизона в очередной раз обращается к сознательным винничанам. Если видите любых подозрительных людей, которые без всяких оснований останавливаются в полях или возле сухостоя, немедленно сообщайте в полицию по телефону – 102. А если заметили дым и пламя, сразу звоните спасателям по номеру – 101.

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