Рятувальники наполегливо просять розглянути такі пожежі не як окрему подію, а як компонент війни. Він впливає на створення негативного фону і тилу, а також розцінюється як диверсія.

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"Це тоді, коли в нашій країні війна! Це тоді, коли абсолютно весь особовий склад несе службу в посиленому варіанті!", – зазначили у Вінницькій ОДА (ОВА).



Гасять підпал трави / Фото телеграм Вінницька ОДА (ОВА)

Крім того, колектив рятувальників вінницького гарнізону вкотре звертається до свідомих вінничан. Якщо бачите будь-яких підозрілих людей, які без жодних підстав зупиняються в полях чи біля сухостою, негайно повідомляйте в поліцію за номером – 102. А якщо помітили дим та полум’я, одразу дзвоніть до рятувальників за номером – 101.

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