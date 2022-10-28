13 отраженных атак, усиление врага на правом берегу Днепра: главное от Генштаба

Украинские защитники отбили 13 атак врага, оккупанты не прекращают наступать на Бахмутском и Авдеевских направлениях.

В утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщили об актуальной ситуации по всем направлениям фронта.

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За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Андреевка, Белогоровка Луганской области; Бахмут, Бахмутское, Времовка, Зеленополье, Соледар, Майорск, Марьинка, Невельское, Новобахмутовка, Первомайское, Яковлевка Донецкой области.

Противник обстреливает позиции ВСУ вдоль линии соприкосновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций на отдельных направлениях, в частности, на левом берегу реки Днепр, активно ведет воздушную разведку,

– отмечают в Генштабе.

В течение суток противник нанес 15 авиационных и один ракетный удар, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. С территории Беларуси сохраняется угроза ракетных обстрелов, в том числе с беспилотников.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы: