13 отраженных атак, усиление врага на правом берегу Днепра: главное от Генштаба
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники отбили 13 атак врага, оккупанты не прекращают наступать на Бахмутском и Авдеевских направлениях.
В утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщили об актуальной ситуации по всем направлениям фронта.
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За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Андреевка, Белогоровка Луганской области; Бахмут, Бахмутское, Времовка, Зеленополье, Соледар, Майорск, Марьинка, Невельское, Новобахмутовка, Первомайское, Яковлевка Донецкой области.
Противник обстреливает позиции ВСУ вдоль линии соприкосновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций на отдельных направлениях, в частности, на левом берегу реки Днепр, активно ведет воздушную разведку,
– отмечают в Генштабе.
В течение суток противник нанес 15 авиационных и один ракетный удар, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. С территории Беларуси сохраняется угроза ракетных обстрелов, в том числе с беспилотников.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
- на Северском и Слобожанской направлениях – с территории Российской Федерации с использованием артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Бояро-Лежачие, Водолаги, Горки, Писаревка и Рыжовка Сумской области и Ольховатка, Волчанск, Охримовка и Старица Харьковской области;
- на Купянском и Лиманском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Петро-Ивановка Харьковской области, Заречное, Ямполевка Донецкой области и Макеевка и Невское на Луганщине;
- на Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Верхнекаменское, Опытное, Раздоловка, Соледар, Майорськ и Яковлевка;
- на Авдеевском направлении противник осуществлял обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии неподалеку Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Невельского, Новомихайловки и Первомайского Донецкой области;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершил артиллерийские обстрелы в районах 15 населенных пунктов. Среди них – Белогорье, Гуляйполе, Дорожнянка, Запорожской области и Угледар, Новоселка, Павловка и Пречистовка Донецкой области;