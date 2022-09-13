77-ая сессия Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке: о чем будут говорить в течение года

В Нью-Йорке 13 сентября стартовала 77-я сессия Генассамблеи ООН. В течение года будут говорить об изменениях климата, борьбе с COVID-19 и международных конфликтах.

Заседание открыли генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш и председательствующий на сессии венгерский дипломат Чаба Кереши.

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Что будут обсуждать на сессии

Сессия продлится год. Повестка дня включает все основные мировые проблемы. К примеру, изменение климата, борьбу с COVID-19 и другими инфекциями, задолженность стран, современные конфликты и кризисы.

Неделя высокого уровня пройдет с 20 по 26 сентября. В Нью-Йорк прибудут главы государств, правительств и министры иностранных дел разных стран. Запланированы многосторонние встречи.

21 сентября проведут заседание по случаю тридцатой годовщины принятия Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам.

26 сентября состоится заседание по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Главный месседж от Украины

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, какой тезис будет продвигать Украина на Генассамблее ООН. В частности, донести до международных лидеров, что развязанная россией полномасштабная война касается всего мира.

Дипломат подчеркнул, бесполезно пытаться пересидеть эту войну за ширмой нейтральности. Весь мир должен объединиться вокруг одной цели – не допустить, чтобы россия, которая, кстати, является постоянным членом Совета Безопасности ООН, смогла безнаказанно нарушить границу другого государства.

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