Уход ВСУ из Лисичанска, обстрел Славянска: основное за 130 день войны

Уже более 4 месяцев ВСУ дают отпор врагам, которые пришли с войной на украинскую землю. Российским агрессорам смело противостоят украинские защитники на всей линии фронта.

Наибольшие противостояния происходят на Востоке и Юге Украины. Самые главные события 130 дня войны – читайте ниже.

По теме Освобождение Ивановки, обстрел Славянска: основное за 129 день войны

23:12 Мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал, что российские военные унесли жизнь водолаза гидроцеха Запорожской АЭС Андрея Гончарука. Оккупанты похитили и пытали мужчину. Мужчину в коме и с многочисленными травмами доставили в реанимацию. К сожалению, полученные от россиян травмы были несовместимы с жизнью. Он умер, не приходя в сознание.

22:43 Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам. Президент поздравил наших военнослужащих с Днем Военно-Морских сил Украины и Днем зенитных ракетных войск. Также президент рассказал, что:

государство должно сделать все, чтобы обеспечить Украину самым современным оружием;

Украина выйдет на уровень, когда будет нивелировано огневое преимущество оккупантов;

в результате атаки России по Славянску погибли 6 человек, еще 20 – получили ранения;

если командование ВСУ и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, – в частности это касается и Лисичанска, – это значит, что мы вернемся благодаря нашей тактике, благодаря наращиванию поставок современного оружия;

экономика России оказалась в самом большом кризисе за последние 50 лет. Мир отказывается от связей с Россией. Слова "обвал", "дефицит" и "бедность" – это то, что будет описывать российскую жизнь, пока это государство хочет быть государством-террористом.

Обращение Зеленского за 3 июля: смотрите видео

22:17 Владимир Зеленский рассказал, что на российско-украинской войне погибли 89 украинских спортсменов и тренеров. Кроме того, еще 13 – в плену россиян.

21:53 Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк назвал четкие условия для мирных переговоров. Речь идет прежде всего о прекращении огня и выводе всех оккупантов с территории Украины. Кроме этого, должен произойти возврат похищенных граждан и выдача военных преступников.

21:52 Александр Гончаренко – мэр Краматорска – сообщил, что в городе снова зафиксировали "прилеты". Похоже, что враг бил из РСЗО.

20:47 ВСУ сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник. Валентин Резниченко – глава Днепропетровской ОВА – сообщил, что его обломки упали в поле.

20:37 Во многих областях Украины раздалась воздушная тревога. Украинцев призвали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.

19:25 После тяжелых боев ВСУ покинули Лисичанск. В Генштабе объяснили, что такое решение было принято, чтобы спасти жизнь украинских защитников. Российские захватчики имели кратное преимущество в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе. В то же время ВСУ обязательно вернутся в город.

19:10 Владимир Зеленский подтвердил, что есть риск оккупации Луганской области. В то же время украинский лидер подчеркнул: ситуация может меняться каждый день.

18:45 Вадим Лях – мэр Славянска – сообщил, что, по предварительным данным, в результате обстрелов города погибли 6 человек (среди них – ребенок). Также известно о 15 пострадавших.

18:00 Генштаб обновил данные о ситуации на фронте.

Главное

На Лисичанском направлении враг после штурма взял под контроль Золотаровку.

ВСУ отразили штурм российских захватчиков сразу на нескольких направлениях.

17:56 Среди погибших в результате российских обстрелов Славянска есть ребенок. Также известно о многих пострадавших.

17:36 В Турции задержали судно "Жибек Жоли". На нем российские оккупанты перевозили зерно, которое украли в Украине.

16:37 Владимир Зеленский поздравил и наградил героев ВМС, защищающих Украину. Зеленский подчеркнул, что оккупанты уже почувствовали на себе мощь украинских ВМС.

16:04 Юрий Сак – спикер Минобороны – подчеркнул, что битва за Донбасс продолжается. Она не остановится, даже если оккупанты захватят Луганщину.

15:39 Оккупанты ударили по Краматорску из РСЗО "Смерч" и попали в гостинично-жилой комплекс. К счастью, жертв не было.

15:04 Из Белгорода россияне запустили ракеты по Харькову. Враг обстрелял Новобаварский и Киевский районы.

15:00 Российские захватчики обстреляли Славянск. Вадим Лях – мэр города – сообщил, что погибли по меньшей мере 6 человек. На территории Славянска возникло до 15 пожаров.

14:50 В СНБО доказали, что российские оккупанты прицельно обстреливают ракетами мирные объекты.

14:34 Вадим Денисенко – советник министра внутренних дел – заявил, что Владимир Путин подписал новый указ о технической мобилизации. В то же время возможность человеческой мобилизации также не исключают.

13:42 Украину впервые посетил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз. Он был поражен увиденным в Буче, Гостомеле и Ирпене.

13:26 В результате российского вторжения 800 тысяч украинских граждан остались без жилья. Больше людей, которых враг оставил без дома, – на Донетчине, Харьковщине, Киевщине и Черниговщине.

12:57 Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что по некоторым направлениям ВСУ уже на втором этапе контрнаступления. В общем есть следующие основные этапы:

Первый этап состоит в остановке наступательных действий противника и более или менее стабилизации ситуации.

Второй этап – это подготовка условий для перехода в контрнаступление.

А третий этап – это уже соответственно контрнаступление с освобождением украинских территорий.

12:48 В Финляндии предлагают разместить базу НАТО у границы с Россией – на территории Южной Карелии. Обсуждают инициативу уже давно. Это обеспечит безопасность региона, заявил Киммо Ярву – мэр города Лаппеенранта, в котором и предлагают разместить базу.

12:32 Жители Мелитополя сообщили, что после удара ВСУ по базе россиян на аэродроме, российские оккупанты оцепили здание госпиталя Мелитополя и свозят туда своих раненых с аэродрома. В результате мирное население осталось без запасов крови.

12:31 В Мелитополе россияне оцепили госпиталь и свозят своих раненых военных с аэродрома. Наши ВСУ нанесли по базе россиян удары. Очевидно, что много ликвидированных и пострадавших. Местные говорят, что для мирных людей в городе не осталось запасов донорской крови. Все направили к оккупантам.

12:11 Российские захватчики в панике из-за удара ВСУ по военной базе во временно оккупированном Мелитополе. Коллаборант в Мелитополе смехотворно заявил, что их ПВО перенаправило ракеты от домов.

12:07 Информационное агентство AFP назвало российских военных, воюющих против Украины, "украинскими сепаратистами". В МИД Украины решительно осудили слова СМИ.

11:38 В Краматорске Донецкой области 3 июля прогремели мощные взрывы. В регионе была воздушная тревога.

11:35 В Раде хотят расширить категории мужчин, которым разрешено уезжать за границу.

Предлагается разрешить уезжать за границу мужчинам, на содержании которых находятся не только трое и более несовершеннолетних детей, а:

двое детей младше 14 лет;

или один ребенок в возрасте до 14 лет и беременная жена;

или один ребенок в возрасте до 3 лет.

Также предлагается разрешить выезжать лицам, имеющим рабочие, спортивные контракты в других странах, официальное подтверждение из других стран по трудоустройству или контракты с заказчиками из других стран на 1 год и более на предоставление IT-услуг или консультационных услуг при условии оплаты ЕСВ, или бизнес в других странах.

11:23 Самопровозглашенный президент Беларуси в очередной раз заверил, что Минск "был и будет вместе с Москвой". При этом Лукашенко подчеркнул, что будет делать все, чтобы "устоять и победить".

10:37 Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что вблизи Мариуполя в Азовском море подорвался на мине российский десантный катер "Акула". Это произошло еще 30 июня.

10:27 Блогер Денис Казанский отметил, что российский Белгород обстреляли ракетами из "Панциря". Это является доказательством того, что обстрел вели не ВСУ, а сами российские военные по своим же людям. Ведь на вооружении у нас таких ракет нет.

10:20 Также в Украине 3 июля отмечают День зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ. Зенитчики вместе с другими военными защищают воздушное пространство над украинскими городами и важными стратегическими объектами.

09:49 В Украине сегодня, 3 июля, празднуют День Военно-морских сил. В этом году юбилей – 30 лет возрождения современных ВМС. Праздник принято отмечать каждый год в первое воскресенье июля.

09:11 Британский миллиардер Ричард Брэнсон призвал Запад гораздо больше помогать Украине. Основатель космической компании Virgin Galactic считает, что все, что делали до сих пор – недостаточно, особенно это касается поставок оружия. По его словам, наше государство должно иметь столько же оружия, сколько и Россия, чтобы ее победить.

09:00 С 24 февраля украинские защитники уничтожили 35 970 российских военных. Также враг лишился сотен единиц техники.

Потери россиян в технике

танков – 1 584 (+2) единицы,

боевых бронированных машин – 3 744 (+7) единицы,

артиллерийских систем – 801 (+1) единица,

РСЗО – 246 (+0) единиц,

средств ПВО – 105 (+0) единиц,

самолетов – 217 (+0) единиц,

вертолетов – 187 (+1) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 654 (+1) единицы,

крылатых ракет – 144 (+0) единицы,

кораблей/катеров – 15 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 618 (+4) единиц,

специальной техники – 64 (+3) единицы.

08:46 В новом анализе ситуации в Лисичанске Институт изучения войны сообщил, что отвод украинских войск к Северску Донецкой области позволит ВСУ снизить риск немедленного окружения российскими оккупантами.

08:38 Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что россияне бросили на Лисичанск, видимо, все силы и атакуют город с непонятной жестокой тактикой. Город постоянно обстреливают и закрепляются там.

08:35 В Мелитополе бронепоезд россиян сошел с рельсов. Он вез боеприпасы для обстрелов украинцев. Происшествие с поездом врага подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров.

08:28 В ночь на 3 июля Вооруженные Силы Украины вывели из строя одну из 4 военных баз оккупантов в Мелитополе. Украинские воины нанесли более 30 ударов исключительно по российской военной базе.

08:00 Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что за 2 июля россияне убили 4 мирных жителей Донбасса. Это произошло в Орловке, Новониколаевке, Красногоровке и Славянске. Еще 5 человек получили ранения, в том числе – 2 ребенка в Доброполье.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

07:50 Руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что на утро враг ударил по Криворожскому району. Несколько раз попал по дачному массиву в Зеленодольске. Три дома разрушены, один поврежден.

По предварительным данным, люди не пострадали. В других районах области было спокойно.

07:18 Сводка Генштаба по состоянию на утро 3 июля. Основное:

российские оккупанты закрепляются в районе Лисичанска и наступают на Белогоровку;

признаков наступления из Беларуси пока нет, но россияне усиливают там свою ПВО.

05:22 Во временно оккупированном Мелитополе люди услышали взрывы. Вероятно, атаковали аэродром, где базируются оккупанты.

03:24 В российском Белгороде в который раз прозвучали громкие "хлопки". После них над городом скопились тучи дыма.

03:20 Украинские защитники освободили Ивановку в Херсонской области. Российские оккупанты пытались ее отбить, но в очередной раз понесли сокрушительные потери. Также ВСУ уничтожили склад в Чернобаевке.

На линии столкновения продолжаются боевые действия. Российские оккупанты – скованные в возможностях маневра на суше. Поэтому они пытаются давить из воздуха.

03:11 На Херсонском направлении российские оккупанты готовятся вставать в оборону. По словам советника Офиса Президента Алексея Арестовича, их группировка – обречена.

00:57 Украинская авиация активно уничтожает российских оккупантов по всем направлениям. За сутки 2 июля они испепелили 2 склада боеприпасов и 2 пункта управления захватчиков.

Также украинские защитники уничтожили кучу вражеской техники. В общей сложности они совершили почти 15 вылетов.

00:30 Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, что россияне мечтают полностью контролировать Черное море. Поэтому они планируют по меньшей мере полностью захватить Херсонскую область, а если удастся, то развивать наступление на Николаев и Одессу.

00:21 Во время воздушной тревоги в Одесской области снова раздался взрыв. Известно о попадании ракеты.