130 миллионов на "ШАРКи": благодаря инициативе "ОКО ЗА ОКО" удалось собрать на 10 разведкомплексов
Источник:ОККО
Сеть ОККО и фонд "Повернись живим" в рамках совместной инициативы "ОКО за ОКО" уже аккумулировали 130 миллионов гривен. Этих средств хватит на покупку 10 новейших беспилотных разведывательных комплексов "ШАРК".
Всего инициаторы проекта планируют закупить и передать защитникам Украины 25 таких комплексов общей стоимостью 325 миллионов гривен.
Смотрите также В столице появится мурал с "ШАРКами", на которые аккумулируют средства ОККО и "Повернись живим"
В эту сумму будет входить:
- 25 автомобилей с пунктом управления комплексами;
- 75 беспилотных летательных аппаратов;
- 25 пусковых установок.
Как отмечают в фонде, разведкомплексы очень ждут на передовой.
Современные разведкомплексы "ШАРК" / Фото ОККО
Напомним, что с начала ноября сеть ОККО гривну с каждого литра горючего PULLS 95/DIESEL перечисляет на закупку разведкомплекса "ШАРК". Поддержать проект можно также и через специальный счет "Повернись живим".