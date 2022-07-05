Ограничения для военнообязанных, взрывы на складах врага: основное за 132 день войны

Вооруженные Силы Украины продолжают героически сдерживать российских оккупантов. Наши воины наносят немало потерь врагу и пытаются освободить захваченные территории.

Самые главные события нового дня войны 24 канал собрал в одном материале. Об актуальном во вторник, 5 июля, читайте ниже.

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14:29 Игорь Сапожко – городской голова Броваров – сообщил, что на территории общины проходят командно-штабные учения. Они запланированы на 5 – 6 июля.

Сапожко предупредил людей, что в настоящее время в Броварах и на территории общины возможно движение военной техники. Кроме того, городской голова предупредил об усилении контроля на блокпостах и ​​других дополнительных мерах безопасности.

14:24 Вячеслав Чаус сообщил, что российские оккупанты продолжают обстреливать территорию черниговского приграничья. Враг ударил по Семеновской общине – возле села Блешня.

По словам Чауса, прозвучало 40 взрывов – вероятно, стреляли из ракетных систем залпового огня. Кроме того, оккупанты ударили из артиллерии. По предварительным данным, к счастью, жертв и пострадавших нет.

14:20 Вадим Лях – мэр Славянска – сообщил о массированном обстреле города. В то время в Донецкой области была воздушная тревога.

13:41 Тем временем Си Цзиньпин отказался посетить Россию. Соответствующее приглашение лидер Китая получил от Владимира Путина. Любопытно, что отказ он аргументировал коронавирусными ограничениями.

13:29 Командир аэроразведки Днепр-1 Дмитрий Подворчанский рассказал, почему нельзя подписывать "временный мир". Он подчеркнул, что в таком случае война непременно повторится, но через несколько лет.

13:26 В оккупированном Донецке загорелся склад с боевым комплектом армии России. Об этом рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан. Он отметил, что сам склад расположен на территории завода "Топаз".

13:25 Владимир Зеленский убежден, что Беларусь не втянется в войну в Украине. В то же время, президент нашего государства предостерегает, что могут быть провокации со стороны страны-союзницы России. Соответствующее мнение он озвучил на 26-м ежегодном правительственном круглом столе The Economist.

13:24 Оккупанты утром 5 июля совершили массированный обстрел Николаевской области. Об этом сообщил глава городского совета Александр Сенкевич. Он отметил, что враг попал как в военную, так и в гражданскую инфраструктуру.

12:52 НАПК удалось зафиксировать вывоз наличных, полученных незаконно. Открыто три уголовных производства. В их рамках расследуются дела, а общая сумма вывозимых средств составляет 5 миллионов долларов.

12:40 В Генштабе ВСУ сообщили об очередном нововведении для военнообязанных, призывников, а также резервистов. Оно предполагает, что у них теперь нет возможности менять место жительства. Для этого теперь необходимо получить разрешение руководителя Территориального центра комплектования.

12:29 Российские военные атаковали Баштанку. Враг выпустил сразу шесть ракет, три из которых удалось сбить силам ПВО. Об этом рассказала глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

В это же время стало известно, что за прошедшие сутки, 4 июля, враг активно обстреливал Николаевскую область. В результате пострадал 21 человек. К счастью, среди них нет ни одного ребенка. Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

12:20 Шотландия и Уэльс предоставят нашему государству военную помощь. Ее размер будет составлять 100 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщил в своем твиттере премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

12:08 В британской разведке спрогнозировали, каким будет наступление на Донбасс. Согласно имеющимся данным, предполагается медленное продвижение с применением артиллерии. В ведомстве считают, что враг продолжит использовать тактику сожженной земли, когда будет буквально уничтожать целые города и села.

11:55 В Лугано проходит конференция, в ходе которой обсуждается стратегия восстановления Украины. В Офисе Президента рассказали, что сейчас наше государство нуждается в 17,4 миллиарда долларов. Это те средства, которые необходимы немедленно, чтобы восстановить критическую инфраструктуру.

11:48 Экс-нардеп и военный Владимир Парасюк спрогнозировал переломный момент в войне. Он заметил, что в какой-то момент враг может остановиться. По его мнению, запасы боеприпасов в России все равно закончатся, а борьба за Донбасс будет утомительной и лишит врага еще большего количества сил и возможностей.

11:39 8 лет назад наши военные освободили от оккупантов Славянск и Краматорск. К сожалению, сегодня эти города снова страдают от вражеского огня.

11:29 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил Польшу и Чехию за предоставленные нашему государству танки. Он подчеркнул, что мы все вместе боремся с общим врагом. Им, ни для кого не секрет, явдяется именно Россия с ее имперскими прихотями.

11:16 В Киевской ОВА подчеркнули, что угроза нападения со стороны Беларуси будет существовать всегда. Для этого руководитель Алексей Кулеба привел пример Израиля. Он подчеркнул, что как государство, так и народ вместе с войском должны в любой момент быть готовы к любому вызову.

11:13 Появились детали обстрелов Шостки Сумской области. Враг попал в одно из предприятий города. В результате, рассказал глава ОВА Дмитрий Живицкий, пострадал один человек. В общей сложности оккупанты обстреляли 5 общин в области, а также нанесли 60 ударов. Враг бил как из артиллерии и минометов, так и ракетами.

11:02 Российские военные около 02:00 5 июля нанесли ракетный удар по учебному заведению в Салтовском районе Харькова. Речь идет об одном из техникумов города. Само здание частично разрушено, рассказывает глава ОВА Олег Синегубов. Известно также о воронке, которую после себя оставила вражеская ракета. К счастью, обошлось без пострадавших.

11:00 На временно оккупированной Херсонской области российские военные начали давление на медиков, а также судмедэкспертов. Это сообщают источники 24 канала в украинских спецслужбах.

10:37 СБУ разоблачила в государственной измене помощника народного депутата. Он получал от россиян ежемесячно по 4 тысячи долларов. Правоохранителям удалось установить, что его завербовали в феврале 2014 года в Москве. В течение восьми лет он тайно работал на оккупантов.

10:49 В ГПСУ показали последствия обстрелов Сумской и Черниговской областей. Оккупанты били из вертолетов, БпЛА, САУ, минометов, а также зенитных установок. Неуправляемыми ракетами в полдень 4 июля враг ударил по Эсманской общине. Разрушена гражданская инфраструктура. А уже вечером дважды били по одному из населенных пунктов Белопольской общины

Оккупанты продолжают обстреливать Сумщину и Черниговщину / Фото ГПСУ

10:23 В Генштабе ВСУ поделились актуальными потерями врага. По состоянию на 5 июля российская армия сократилась на 36 350 бойцов. Эти цифры приблизительные, ведь подсчитать точные данные в районах ведения активных боевых действий просто невозможно.



Актуальные потери врага по состоянию на 5 июля / Инфографика Генштаба ВСУ

10:19 В Воздушных силах ВСУ поделились очередными деталями ракетного обстрела Днепра 5 июля. Известно, что по городу враг выпустил сразу 7 ракет типа "Калибр". Шесть из них удалось сбить военным из Воздушного командования "Восток".

10:01 Холоднояровцы продемонстрировали свою плодотворную работу. Им удалось сжечь немало вражеской техники. Пылала она, к слову, очень ярко.

Как бойцы "Холодного яра" вражескую технику жгли: смотрите видео

10:00 Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что украинские военные отбили штурм врага в Белогоровке. Он отметил, что вследствие этого оккупантам пришлось отойти. Также известно, что наши военные все еще держат под контролем часть Луганской области, чтобы их побратимы могли построить фортификационные сооружения на других позициях.

09:48 Мэр Покрова рассказал, куда попал враг во время утренней атаки по городу. Он отметил, что мишенью ракеты оккупантов стал жилой сектор. Несколько домов разрушены полностью. К счастью, обошлось без жертв.

09:30 Сергей Братчук также сообщил, что в Одессе вспыхнул масштабный пожар. В то же время он успокоил горожан, ведь произошел он не вследствие "прилета". Вероятно, от аномальной жары загорелся строительный мусор, а также автомобильные шины.

09:24 ВСУ удалось атаковать позиции российских бойцов в оккупированной Горловке. Как рассказывают в телеграм-канале "Оперативный ВСУ", безупречную работу наши военные выполнили утром 5 июля.

ВСУ атаковали российских военных в Горловке: смотрите видео

09:11 Журналист Денис Казанский рассказал, что по Донецку стреляют из самого же города. Он также отметил, что российские захватчики уже даже не придумывают сказок, которыми можно было бы подкармливать местных жителей.

08:59 Спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук также рассказал, что в Черном море выросла группировка российских кораблей. Речь идет о тех судах, на чьем борту размещены ракеты. Он отметил, что сейчас там находятся 5 кораблей – 3 надводных и 2 подводных. Все они имеют на своих бортах более 30 ракет типа "Калибр".

08:35 В Институте по изучению войны поделились очередным аналитическим прогнозом. Согласно их данным, российские военные планируют наступать на Бахмут, а также Северск.

08:30 В Запорожской области рассказали, что за прошедшие сутки оккупанты 46 раз обстреляли позиции ВСУ. Били по ним танковым вооружением, реактивной и ствольной артиллерией по всей линии соприкосновения. Также враг бил по районам Гуляйполя, Орехова, Темировки, Успеновки, Степногорска. Жители 45 раз сообщали о разрушении объектов гражданской инфраструктуры.



Оккупанты обстреляли Запорожскую область / Фото Запорожская ОВА



Оккупанты обстреляли Запорожскую область / Фото Запорожская ОВА

Оккупанты обстреляли Запорожскую область / Фото Запорожская ОВА Оккупанты обстреляли Запорожскую область / Фото Запорожская ОВА 08:21 Российские военные утром обстреляли Шостку. По городу враг выпустил две ракеты. Известно, что в результате этого вспыхнул пожар. Но его пожарные уже локализовали. Кроме того, в городе возникли проблемы с поставкой воды и электроэнергии. 07:10 Генштаб ВСУ опубликовал утреннюю сводку от 5 июля. Коротко о главном в ней: враг с вертолетов Ми-24 обстрелял школу в Сумской области, а также нанес авиаудар по Харькову;

ВСУ удалось отбить штурм в районе Долины, что в Донецкой области;

российские бойцы штурмуют населенные пункты вблизи Новолуганского и Спорного, там сейчас продолжаются бои;

оккупанты деморализованы, поэтому готовы на самоскалечение или симуляцию плохого здоровья, чтобы не воевать. 07:05 Российские военные нанесли ракетный удар по Николаеву. Около 06:58 прогремели взрывы, а уже в 07:02 в области объявили о воздушной тревоге. Известно о нескольких "прилетах", а также масштабном пожаре, который вспыхнул на месте атаки. 06:46 Спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, насколько далеко в море оккупанты держат свой флот. Он отметил, что речь идет примерно о 100 километрах. Такое расстояние враг выбрал не случайно. Просто россияне опасаются очередных потерь в Черном море. 06:35 Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что утром враг атаковал область. Россияне выпустили сразу 7 ракет. 6 из них удалось сбить силам ПВО. В результате вражеского удара вспыхнули два пожара.

06:05 В Одесской области СБУ удалось поймать предателя. Согласно данным правоохранителей, он корректировал удары российских военных по мосту через Днестровский лиман. Об этом во время телемарафона рассказал представитель главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

04:06 Во время воздушной тревоги слышали взрывы. Об этом сообщили жители Харькова, Днепра, а также Шостки Сумской области. Правда, доподлинно неизвестно, были ли это "прилеты", или работали силы ПВО. Ожидаем официальную информацию.

02:56 По всей территории Украины раздалась воздушная тревога. Первой ее объявили в Одесской области около 02:51. После этого объявление о возможном ракетном ударе распространилось по всей территории нашего государства. Сирены гудели в течение двух часов.

02:32 В ОК "Юг" поделились информацией о ситуации в регионе за прошедшие сутки. Нашим военным там удалось ударить по складам близ Давидова Брода и Дарьевки. Что касается других потерь врага, то они такие:

30 российских оккупантов;

танк Т-62;

реактивная система залпового огня "Ураган";

гаубица "Мста-Б";

8 единиц автомобильной техники.

02:30 Источники в разведке сообщили 24 каналу об очередных вражеских потерях в Луганской области. Так, в Кадиевке удалось подорвать важный военный склад оккупантов. К моменту публикации снаряды российских военных продолжали детонировать.

01:13 Алексей Арестович рассказал, сколько военных потеряли оккупанты в боях за Лисичанск и Северодонецк. В эфире "ФЕЙГИН LIVE" он отметил, что ВСУ удалось ликвидировать 7 тысяч захватчиков, если не больше.

00:37 Украинцы создали петицию. В ней говорится о том, чтобы отличие Героя получил погибший защитник Мариуполя Даниил Сафонов. Инициатором стал Виктор Горюненко. Отметим, что солист группы Kalush Олег Псюк обратился к своим поклонникам с этим же призывом в сети.