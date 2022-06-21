1333 замученных россиянами украинцев нашли в Киевской области: половину убили из стрелкового оружия

В Киевской области идет поиск и идентификация погибших мирных жителей после российской оккупации. Даные относительно убитых меняются почти каждый день.

По состоянию на 21 июня в Киевской области обнаружены тела 1333 убитых гражданских жителей. Такие данные привел начальник главного управления полиции Киевской области Андрей Небитов в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает 24 канал.

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"На сегодняшний день мы имеем 1333 тела погибших украинцев, которые уже осмотрены следователями и переданы в соответствующие судебно-медицинские учреждения. В основном, это более 50% людей, которые убиты именно стрелковым оружием – пистолет, автомат или пулемет", – рассказал Андрей Небитов.

Страшные находки

Андрей Небитов рассказал и о последней находке массового захоронения убитых украинцев. Это семь человек. Их тела обнаружили рядом с селом Мироцкое в Бучанском районе.

"Эти люди были казнены. Непосредственно яма, где они были закопаны, была на российских позициях. Люди были похоронены слоями. Сначала двоих убили – ссылали. Потом еще двоих. У каждого из них – это выстрелы в колени, а потом в головы. Они полностью в гражданской одежде, сейчас идет процесс идентификации", – рассказал Андрей Небитов.

Неустановленные погибшие и пропавшие без вести

Правоохранители пока не установили имена еще 213 погибших. Сейчас идет процесс собрания образцов ДНК, познания. Каждый день эта цифра уменьшается, убеждает Андрей Небитов.

В то же время 300 человек в Киевской области считаются пропавшими без вести после российской оккупации. В полиции считают, что часть из них убита, но пока их тела не удалось обнаружить.

Но есть и такие, которых принудительно вывезли на территорию Беларуси. Андрей Небитов заявил, что полиции известно, что украинцы содержатся в определенных зданиях на территории соседнего государства. Следовательно, правоохранители пытаются сделать все от себя зависящее, чтобы эти люди хотя бы вышли на связь с родными.

Российские преступления

Из последних новостей в Украине известно, что стражами порядка задокументировано уже более 3 тысяч преступлений российских оккупантов. Расследование проводят как следователи Национальной полиции, так и Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины под координацией и процессуальным руководством Генеральной прокуратуры

"Только в военных преступлениях полицией Киевщины было объявлено 15 подозрений", – рассказал Андрей Небитов.

Убитые и раненые мирные жители

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека на 19 июня зафиксировало 10260 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 4569 погибших и 5691 раненых.

Среди 4569 погибших: 1769 мужчин, 1182 женщин, 126 девочек и 137 мальчиков, а также 41 ребенок и 1314 взрослых, пол которых еще не удалось установить.

Наибольшее количество погибших и раненых в Донецкой и Луганской областях – 2677 погибших и 3174 раненых.

В то же время Нацполиция расследует уголовные производства относительно смертей более 12 тысяч человек, погибших в результате войны. 1200 тел, в том числе найденных в братских могилах, пока не удалось идентифицировать.

При этом Управление Верховного комиссара ООН по правам человека считает, что реальные цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой. Также многие сообщения из мест, откуда поступает информация о потерях среди гражданского населения, все еще нуждаются в подтверждении. Это относится, например, к населенным пунктам Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область), Попасная, Лисичанск и Северодонецк (Луганская область), где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц.

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