Безумные потери врага на Юге и новый пакет оружия из США: основное за 136 день войны

В течение 136 дней украинские воины противостоят российской агрессии. Украина воюет на всех фронтах – военном, информационном, дипломатическом.

О главных событиях 136 дня противостояния читайте ниже в материале 24 канала.

Читайте также ВСУ получат больше HIMARS, Резников о вариантах завершения войны: основное за 135 день войны

06:15 В Пентагоне подчеркнули, что у России не будет возможности "переждать" в вопросе предоставления нашему государству оружия. Мол, в США учитывают потребности Украины не только на месяцы вперед, но и на целые годы.

05:34 В Николаевской области в 05:15 раздались воздушные тревоги. Через буквально 15 минут в областном центре услышали взрывы. Об этом сообщил глава городского совета Александр Сенкевич, а также призвал жителей оставаться в укрытиях до тех пор, пока не будет отбоя.

05:23 В Пентагоне опровергли информацию о том, что Россия уничтожила в Украине установки HIMARS. В ведомстве подчеркнули, что все предоставленные нашему государству комплексы продолжают участвовать в боях и уничтожать врага.

04:08 Чрезвычайно плодотворными были минувшие сутки для наших военных на Юге. Там ВСУ удалось уничтожить около 200 российских бойцов, а также 42 единицы тяжелой техники врага. Об этом сообщают в ОК "Юг". Если подробнее пройтись по потерям оккупантов, то они таковы:

2 РСЗО "Град",

2 командно-штабных машины;

4 зенитных пушечно-ракетных комплекса "Панцирь-С1",

пуско-зарядная установка зенитно-ракетного комплекса "Бук-М2";

6 самоходных гаубиц типа "Акация";

26 военных автомобилей;

1 беспилотник-разведчик "Орлан-10".

03:10 Неспокойно было также в Харцызске. На вражеских складах кто-то опрометчиво решил покурить. Поэтому в Донецкой области прогремели взрывы, о которых также сообщили местные жители.

03:05 Тем временем в Луганскую область привезли свежий "хлопок". Его объектом стал склад русских захватчиков. Горожане сообщают, что взрывы раздаются в Кадиевке.

03:04 Алексей Арестович поделился деталями боя под Богородичным. Он отметил, что там нашим военным удалось буквально завалить танковую роту, состоящую примерно из 12 единиц техники. Это произошло еще 7 июля, но информацию он озвучил вечером 8 во время эфира с Марком Фейгиным.

02:08 Джо Байден подписал новый указ, в котором говорится об очередном транше военной помощи нашему государству. США передают украинским военным:

4 высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS.

Дополнительные боеприпасы для HIMARS.

3 тактические машины для эвакуации техники.

155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы.

Подрывные боеприпасы.

Контрбатарейные системы.

Запчасти и другое оборудование.

00:24 Министр Ирина Верещук объяснила, почему оккупанты массово сжигают тела на Херсонщине. Она отметила, что ответные действия врага связаны с выплатами, а также попыткой скрыть реальное состояние на фронте. Мол, тела уже нет, так что бойца можно записывать в ряды пропавших без вести.

00:14 США предоставят Украине еще 4 HIMARS. Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил за это Джо Байдена. Он подчеркнул, что именно это оружие помогает нашим военным давить на врага.