Взрывы в Харькове и Николаеве, десятки уничтоженных врагов на Юге: основное за 139 день войны

В Украине длятся 139-е сутки полномасштабного российского вторжения. Наши защитники и защитницы делают все возможное, чтобы мы стали на шаг ближе к победе над врагом.

Самые ожесточенные бои продолжаются на Востоке и на юге нашего государства. О главных событиях 12 июля читайте в материале 24 канала.

Читайте также ВСУ отразили штурм врага в Донецкой области, очередной удар по Одессе: основное за 138 день войны

04:32 Вскоре сирены слышали уже по всей территории Украины. Всеукраинская воздушная тревога звучала около часа.

04:13 В Николаевской области прозвучала воздушная тревога. Во время нее в областном центре раздались взрывы. Об этом сообщили как местные жители, так и мэр Александр Сенкевич.

03:54 Алексей Арестович предположил, как Запад может отреагировать на потенциальный ядерный удар России. По мнению советника главы Офиса Президента, в стране-агрессорке прекрасно понимают, что ответный удар будет молниеносным. Более того, Запад узнает о возможном ударе благодаря удачной работе разведки. Так что однозначно будет принимать меры для собственной защиты.

03:34 В Харькове раздалась воздушная тревога. Практически сразу в городе слышали взрывы. Следовательно, следует быть максимально осторожными и не игнорировать уведомления о вероятной угрозе.

02:39 В ОК "Юг" рассказали об успехах наших военных в регионе за минувшие сутки. ВСУ удалось изрядно уничтожить как живую силу врага, так и его технику и составы, в частности:

1 танк Т-72Б3,

2 боевые машины пехоты БМП-2,

1 боевую машину десанта БМД-2К,

1 десантный бронетранспортер БТР-Д,

52 кафиров,

гаубицу "Мста-Б",

миномет,

еще 7 единиц бронированной и автомобильной техники,

склад с боеприпасами в Новой Каховке.

02:15 В небе над белорусью заметили российский самолет-наводчик А-50. Заметим, что последний раз о нем сообщали 4 апреля. Само воздушное судно поднялось в воздух 10 июля в 22:50 с военного аэродрома в Мачулищах.

01:40 ВСУ накануне уничтожили состав российских захватчиков в Новой Каховке. От этого у кафиров буквально воспылало. Об этом свидетельствуют комментарии местных телеграмм-каналов. Там пользователи без цензуры рассказали все, что они думают о бойцах страны-агрессорки.

01:12 Российские захватчики, которым удалось захватить Северодонецк, проводят перепись населения в городе. По словам местных, с которыми удалось пообщаться 24 канала, там все еще живут тысячи украинцев.

01:05 В Генштабе ВСУ официально подтвердили удар по фрегату "Адмирала Эссена", который произошел еще в апреле. Согласно данным ведомства, тогда вражеское судно получило серьезные повреждения.

00:16 Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал о влиянии ракетных установок HIMARS на войну. Он подчеркнул, что они поспособствовали тому, чтобы российские бойцы отошли от линии фронта.

00:00 Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации в регионе. Он подчеркнул, что российские бойцы пытаются "дожать" область. Но добиться успеха им не удается.