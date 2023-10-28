2 тысячи долларов за маршрут в никуда: пограничники задержали 14 нарушителей границы

Правоохранители задержали 14 нарушителей. Они пытались незаконно пересечь государственную границу у населенного пункта Окны Одесской области.

Обнаружили нарушителей с помощью специальных дронов. Кадры по "неудачной прогулке" опубликовали в сети.

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Мужчины пытались незаконно пересечь госрубеж возле населенного пункта Окны, что в Одесской области. Все они связывались в интернете с организаторами, которые за $2000 указывали им маршруты,

– говорится в сообщении.

В ГПСУ объяснили, что в отношении лиц составлены протоколы об админправонарушениях.

Пограничники обнаружили человека-матраса

На пункте пропуска Рава-Русская обнаружили человека-матраца. Нет, это не новый супергерой, а мужчина, который решил незаконно пересечь границу.

"Юноша пытался незаконным способом избежать прохождения пограничного контроля, поскольку не имел законных оснований для выезда за пределы Украины. Парень скрылся в спальном отделении кабины грузового автомобиля, которым управлял его отец - 44-летний гражданин Украины", – говорится в сообщении.

Однако фортуна повернулась к человеку-матрасу другой стороной. Теперь его ждет ответственность за свои действия. В частности, за попытку незаконного пересечения границы. Кроме того, в действиях человека-матраца признаки "уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период".