Утром Россия нанесла удар по жилому району Ровно
Утром 14 октября российские войска нанесли удар по Ровно. В результате вражеской атаки есть раненые.
О последствиях обстрела Ровно рассказал начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.
Каковы последствия атаки на Ровно?
Утром россияне провели атаку на жилой район города. На данный момент известно о трех раненых.
На месте происшествия уже работают все соответствующие службы. Сам глава ОВА вместе с представителями городских властей находится на месте попадания.
Отметим, что около 08:00 для Ровенского района объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов.
Накануне, 13 октября, враг также атаковал Ровно. Тогда российский беспилотник попал в корпус Ровенского гуманитарного университета в центре города.
В результате этого удара возник пожар, а помещения факультета музыкального искусства подверглись сильным разрушениям. Тогда ранения получили 30 человек, среди которых были сотрудники учебного заведения.
Напомним, что в течение последних нескольких дней Россия запустила несколько десятков реактивных дронов "Герань-4" в направлении западных областей Украины.
Российские дроны запускали из Крыма через Одесскую область вдоль границы с Молдовой.
Они летели на высоте 5–6 километров со средней скоростью 320–380 километров в час.
По словам "Флэша", дальность полета "Гераней-4" оказалась больше, чем ожидалось. Вероятно, Россия могла уменьшить боевую часть дронов, чтобы увеличить дальность их полета.