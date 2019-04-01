"Пока жив Путин, нам нужны мощные ВСУ": как работает 14-й полк БпАК и поражает цели далеко в России

В январе этого года бойцы 14-го полка беспилотных авиационных комплексов вместе с другими подразделениями успешно поразили нефтебазу в Энгельсе – том самом российском городе, откуда взлетают бомбардировщики и бьют ракетами по Украине.

В общем с дронами 14-го полка БПАК "тесно познакомились" не только российские аэродромы в Липецке и Морозовске, но и другие вражеские объекты в ряде регионов страны-оккупанта. Многие операции подразделения до сих пор остаются тайными. Несмотря на это бойцы ежедневно продолжают работать над поражением целей в глубоком вражеском тылу.

14-й полк – особое подразделение самой молодой структуры в ВСУ – Сил беспилотных систем. Он полностью состоит из добровольцев, и попасть сюда мечтают многие, хоть и не всем удается.

Как работает подразделение, какие критерии к кандидатам, кому могут отказать и кто больше всего сейчас нужен полку – в интервью 24 Каналу рассказал руководитель рекрутингового центра 14-го полка БПАК СБС Юрий "Avis".

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Как работает 14-й полк и почему начал развивать рекрутинг

14-й полк БПАК– довольно молодое подразделение, которое появилось во время полномасштабной войны. Как началась ваша история в рядах полка?

Я присоединился к полку где-то на годовщину с момента его создания. И как раз в то время происходила определенная реструктуризация и возникла потребность в развитии направления рекрутинга. Надо было быстро пополнять полк новыми военнослужащими, и командование решило, что надо создавать отдельное рекрутинговое подразделение. На тот момент рекрутинг для Вооруженных Сил еще был нетипичным.

Эта потребность была продиктована тем, что нужны люди. Я, человек с опытом рекрутинга в гражданской жизни уже почти 25 лет, возглавлял рекрутинговую компанию. Поэтому я хорошо знаю, как работает рекрутинг в коммерческой сфере.

Я искал для себя подразделение, где буду максимально эффективен с точки зрения своих навыков. Подавался на различные вакансии, где требовались рекрутеры. Меня порекомендовали 14-му полку, я встретился с представителем, мы пообщались и выявили, что им нужен рекрутинг, а я как бы в этом разбираюсь, как тогда мне казалось.



Юрий "Avis" / Фото, предоставленное 24 Каналу

Когда я подписал контракт, то начал фактически с нуля развивать рекрутинг. Началось у нас все с прописания процессов, обучения людей и в сентябре 2024 года мы запустили его.

Чем отличается гражданский рекрутинг от военного?

Моя миссия, как я себе это вижу, – принести лучшие практики коммерческого рекрутинга в Вооруженные Силы. Но в ВСУ, во-первых, есть своя довольно специфическая иерархия и бюрократия в хорошем смысле слова. То есть здесь надо учитывать вещи, которые в коммерческом не так важны.

Например, есть должность специалиста закупки запчастей. В коммерческом принцип простой – ты находишь человека, который имеет нужные навыки и опыт, проводишь собеседование и все хорошо. А в военном рекрутинге есть нюанс: вот есть кандидат, который идеально подходит на должность, но выясняется, что он офицер запаса, а должность, на которую мы ищем, может получить солдат или сержант.

Еще одно отличие – сроки привлечения. В гражданской жизни после собеседования человек завершает все свои дела и уже вот с понедельника может начать работать. В армии же все совсем не так. Когда ты нашел человека, он должен завершить все свои дела, дальше идет этап приобщения от нескольких дней до нескольких месяцев. И после вступления нужно еще пройти базовую военную подготовку. И хорошо, если на БОВП новобранец поедет сразу.

У нас, у Сил беспилотных систем, есть свой учебный центр. Соответственно, у него есть свой календарь формирования групп для учений. Бывает, что мы все процедуры завершили, но новобранцу надо ждать около 2 недель, прежде чем он отправится на БОВП. Период между тем, как нашли человека, и тем, когда он попал в подразделение, занимает месяцы. А за это время могут произойти изменения. Например, когда новобранец пришел, были актуальны определенные задачи и на них он был нужен, а пока прошел весь процесс, те задачи не актуальны. Так же тогда приходится и перенаправлять его в соответствии с навыками и умениями на другие задачи.



Боец 14-го полка БПАК СБС / Фото, предоставленное 24 Каналу

На собеседованиях мы отмечаем, что большое внимание уделяем гражданской профессии и гражданским навыкам будущих военных. И именно по этим критериям идет отбор.

Мы четко следим за тем, чтобы человек, который к нам присоединился, был привлечен командиром на те задачи, где наиболее эффективен. Нет такого, что пришел профессиональный бухгалтер, а мы его отправили в саперы. Для нас это нереальная ситуация.

Или вот на боевую должность мы не переведем повара, потому что он нам нужен – это ценная профессия. Научить военнослужащего инженерно-саперному делу – тоже требует много времени, но научить повара, который может на тысячу человек приготовить завтрак, обед и ужин, еще сложнее. Поэтому каждый командир, который отвечает за определенные задачи и набирает себе команду, заинтересован в том, чтобы эти люди были задействованы именно там, где они полезны.

Значительная часть работы 14-го полка сейчас засекречена и многие ваши успешные операции засекречены. Однако, если можно обобщить, то каковы основные направления работы подразделения?

Основная наша специфика – задачи, которые связаны с глубинным поражением объектов врага на 1 000 и более километров. И это влияет на все – на построение того, как мы выполняем боевые задачи, как проходит служба.

У нас нет какого-то участка на фронте, который мы удерживаем. Все наши задачи выполняются в формате малых боевых групп, которые выезжают на место, которое обустраивается для выполнения задачи. Однако работаем мы быстро, потому что после начала запусков враг замечает позицию и начинает попытки противодействия нашим операциям.

Все делается быстро и поэтому у нас обучение является ключевым ценностным параметром. И оно является непрерывным. Постоянное обучение, практика, слаживание по разным направлениям – боевым, стрелковым, тактико-медицинским, профессиональным. Это все делается для того, чтобы выполнение боевых задач проходило при максимальном слаживании, быстро и оперативно.



Бойцы полка на задании / Фото 14-го полка БПАК СБС

Как стать частью подразделения

Повлияли ли новости о переговорах на то, сколько людей хотят присоединиться к полку в последнее время?

К нам постоянно желают присоединиться добровольцы, мы тщательно отбираем их и не каждый даже может попасть к нам. То есть в целом стабильный поток людей, однако действительно на фоне глобально-политических новостей имеем очевидный спад. У нас общество попадает в плен определенной иллюзии.

На это надо смотреть шире и глобальнее. Какими бы сейчас ни были договоренности и представить там глобальное перемирие, все же Вооруженные Силы уровня военного положения будут нам нужны очень долго. По крайней мере пока жив Путин, а дальше неизвестно.

Те, кто сейчас держит фронт, – это люди, которые пришли в 2022 году. Когда они присоединялись к Теробороне, я уверен, они думали, что это на несколько месяцев или на год. Прошел год. Еще один. Теперь уже третий. Но это будет продолжаться дальше. И речь идет не о горячей войне. Будет продолжаться наша потребность иметь мощные Вооруженные Силы. Это означает, что новые люди нам нужны всегда.

Как проходят первоочередные этапы приобщения к подразделению?

Когда человек откликается на наше объявление, он заполняет анкету. Рекрутер анализирует ответы – это первый этап. В анкете можно указать желаемую должность и часто там пишут: "Я хочу быть оператором БПЛА". Мы же Силы беспилотных систем, все хотят быть операторами БПЛА.

Конечно, мы учитываем, чего человек хочет, но для нас большее значение имеет то, что человек может. Если он хочет быть оператором, то надо видеть в резюме информацию о том, где он проходил обучение, сколько часов летал. Для нас важна гражданская профессия и гражданские навыки.



С такими дронами работают бойцы / Фото 14-го полка БПАК СБС

И, конечно, не менее важным является то, какие сейчас актуальные потребности подразделения и в каких именно специалистах. Вот по этим трем критериям рекрутер определяет, о чем будет говорить с кандидатом на собеседовании.

На собеседовании уже определяется то, кем человек хочет и может быть. Мы объясняем каждому, что если вы летали на симуляторах Mavic или FPV – это прекрасно, но у нас совсем другие БПЛА – большие и сложные. И только когда вы к нам присоединитесь, тогда начнется ваше обучение по работе с ними.

Если у вас есть желание и талант, командир увидит, что вы действительно имеете крутые результаты, то он доверит вам выполнение боевых задач. Однако этот путь надо пройти. Есть альтернативные варианты. Например, актуальная должность в нескольких подразделениях – сапер. Конечно, нужна соответствующая ВУС, ментальная готовность и специфический характер. Мы предлагаем разные варианты.

Если на собеседовании мы приходим к согласию относительно должности, то процесс идет дальше, если же нет, то ставим человека в кадровый резерв, и, если у нас появится потребность именно на ту должность, которую хотел получить новобранец, – звоним и предлагаем.

Кому могут отказать

Вы уже упоминали, что в 14-й полк БПАК попасть нелегко и не каждый желающий может стать частью подразделения. По каким причинам вы можете отказать потенциальному новобранцу?

Мы проверяем кандидатов через YouControl. Если есть уголовные дела – отказываем. Не обязательно даже уголовные нарушения. Например, если человека лишили водительских прав из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения – мы отказываем.

В анкете у нас есть также вопрос о состоянии здоровья. Мы добавили туда вариант ответа "у меня куча болячек, но я хочу служить". Добавили его специально для людей, которые осознают свое состояние, но хотят присоединиться к нам. При знакомстве мы расспрашиваем об этих болезнях и о том, как они влияют на жизнь.

Но даже если человек откликается на должность инженера или бухгалтера, где нет каких-то физических нагрузок, ему все равно нужно пройти БОВП. А если физическое состояние не позволяет этого, мы отказываем, потому что это сложная нагрузка. Есть довольно большой процент отказов по состоянию здоровья.

Также у нас есть психологическое тестирование для рекрутов. Мы выбрали определенную психологическую методику, по которой оцениваем готовность к обучению, стрессоустойчивость и настойчивость. Если по этим показателям человек не добирает достаточные баллы – тоже отказываем.

Ну и последнее – блок безопасности. Для определенной категории кандидатов у нас предусмотрена OSINT-проверка и проверка с использованием полиграфа. И при отрицательных результатах также отказываем.

А если говорить об обратном – бывают ли случаи, когда при изучении анкеты или во время собеседования вы понимаете, что вот этот кандидат точно вам нужен. О каких навыках или умениях идет речь в таком случае?

Если мы видим, что человек подходит на какую-то актуальную должность, например повара или сапера, он точно нам нужен. Сейчас у нас есть еще такая специфическая должность радиочастотного инженера – это человек, который имеет навыки работы с антеннами. Если кандидат занимался чем-то похожим – он нам нужен.

И вообще, когда человек декларирует свою гражданскую специальность, мы стараемся именно такую ему предложить и у нас. То есть можно заниматься тем же, чем и в гражданской жизни, просто будет большая зарплата и меньше выходных, а иногда и без них. Но это важная работа.

Как происходит перевод военных из других подразделений

Рекрутинг – это не только о привлечении гражданских, но и о переводе действующих военнослужащих из других подразделений. Если говорить о переводе в 14-й полк, то требования к военному такие же, как и к гражданскому, или они отличаются?

Есть довольно формальные нюансы. Например, действующим военным не надо проходить БОВП. Если все будет в порядке, им нужно подать рапорт через "Армия+", добавить рекомендательное письмо от нас и ожидать в течение трех дней на согласование.

Но есть определенные требования. Например, человек должен отслужить более полугода в текущей воинской части. В анкете для военнослужащих есть вопрос о том, отслужили ли они уже 6 месяцев. Если ответ "нет", то пока мы не можем сделать перевод. Также если боец служит в боевой бригаде и командир не согласовывает перевод, то мы не берем такого человека к рассмотрению. Он может быть классным, мы можем его проработать, но Генштаб откажет в переводе.

Если же все хорошо, то мы берем человека в обработку. Далее обычные процедуры – проверка в YouControl, психологические тесты, согласование командиром.

Можно ли попасть в 14-й полк после СОЧ

А с теми, кто возвращается с СОЧ, вы работаете? Или такие кандидаты сразу получают отказы?

Это довольно деликатный вопрос. Мы тщательно рассматриваем причину СОЧ. От такого кандидата мы просим объяснительную записку. С ним проводит предварительное собеседование заместитель командира полка по морально-психологическому обеспечению, чтобы выяснить, действительно ли это были обстоятельства, где СОЧ было единственным выходом. Нам важно это понимать, потому что все же этот боец пошел на критическое правонарушение. Нам нужны люди, на которых мы полагаемся на 100%.

Если это СОЧ из-за ссоры с командиром или не был согласован отпуск – мы отказываем. Для нас важно понимать, какая у человека была мотивация для СОЧ и как он сейчас оценивает свой поступок. Если объяснения приемлемы – мы берем человека к рассмотрению, но командир будет предупрежден, что этот новобранец вернулся из СОЧ.

Учитывая эти все подходы к отбору кандидатов, для нас приобщение военнослужащих с СОЧ – это довольно непростая процедура, особенно после 1 марта, когда перестала действовать упрощенная процедура возвращения из СОЧ. Также добавляет сложности то, что процессы возвращения из СОЧ больше ориентированы на сухопутные войска, а мы принадлежим к Силам беспилотных систем. Сейчас из статуса СОЧ мы берем к рассмотрению только таких кандидатов, которые имеют специфические и уникальные навыки.

Какие должности больше всего интересуют новобранцев

Кроме операторов БПЛА, какие запросы являются самыми популярными среди потенциальных кандидатов?

Вакансии, которые у нас есть, делятся на 3 категории:

боевые;

должности в подразделениях обеспечения;

инженерно-технические.

Запросов в 2 последние значительно больше, чем в боевые. Именно те должности являются наиболее сложными и важными, потому что на них нужны люди с гражданской специальностью. Что касается боевых, там больше людей приобщаем и обучаем. Гражданский опыт там не так критичен. Но по отзывам больше всего интересует должность оператора БПЛА.

Как происходит дальнейший процесс приобщения к подразделению после проверок и собеседований?

Для гражданских людей есть два пути – мобилизация или контракт. Как приоритетное подразделение, мы можем мобилизовать напрямую. Это означает, что мы принимаем человека в полк и дальше от нас он едет на БОВП в учебный центр Сил беспилотных систем. После подготовки возвращается в подразделение, где продолжается профессиональное обучение. Бывают ситуации, когда мы начинаем учить новобранца до БОВП, потом он отправляется на подготовку, возвращается и продолжает обучение.

Второй вариант – контракт. Мы используем его для молодых военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет. В этом случае человек проходит все процессы оформления и на БОВП его отправляет РТЦК. То есть его отправляют не в наш учебный центр, там спектр больше. После БОВП мы забираем этого человека и начинаем профессиональную подготовку и боевое слаживание. Также продолжается подготовка по ключевым направлениям общей подготовки.

Можно ли попасть в полк, если получил повестку от ТЦК

Некоторые рекрутинговые центры практикуют работу с обращениями от тех, кто получил повестку или был "бусифицирован". Есть случаи, когда те или иные бригады работают над "перехватом" этого человека. Практикуете ли такое вы?

У нас очень тщательный отбор. Нас интересует не только квалификация, навыки и знания, но и мотивация присоединения. Мы в первую очередь работаем с добровольцами, которые самостоятельно хотят к нам присоединиться.

Если человек звонит нам с ТЦК – это не о том уровне мотивации. И чисто организационно есть определенные трудности с взаимодействием с ТЦК.

ТЦК – это отдельная военная структура, которая имеет свои цели, планы и свое нормативное поле. С некоторыми ТЦК мы наладили отношения на горизонтальном уровне. И если речь идет о нашем парне, которого ранее уже согласовали и ждем в полку, то мы прилагаем все усилия, чтобы урегулировать ситуации с представителями ТЦК и присоединить к нам такого рекрута. Но если это первый звонок от кандидата, который уже проходит процесс мобилизации в ТЦК, то таким рекрутам мы уже не можем предложить присоединение к нам. Как говорил ранее, мы ожидаем рекрутов, которые хотят к нам сознательно и по плану.

Как принять "непопулярное" решение пойти в армию

Если говорить о тех, кто сейчас ищет для себя подразделение и рассматривает 14-й полк БПАК, то что вы посоветуете таким людям? На что им в первую очередь обратить внимание и как подготовиться к тому, чтобы присоединиться к полку?

Человек, который сейчас добровольно присоединяется к Силам обороны – смелый и ответственный. Потому что это решение крутое и принято несмотря на психологические барьеры, которые приходилось преодолевать. После трех лет полномасштабной войны у нас сейчас такие "успокаивающие" новости. Поэтому на фоне этого решение пойти в армию – смелый и ответственный поступок.

Ища себе место в армии, нужно смотреть на те должности, на которых ты можешь быть наиболее полезным. Это ответственный подход.

Кроме того, должна быть определенная ментальная пластичность и готовность к обучению. Нужно и сейчас обновить определенные свои навыки, например пройти тактико-медицинские курсы, курсы БПЛА или инженерно-технические.

Вы упомянули о психологических барьерах – сейчас решение присоединиться к армии не является таким популярным, как было, например, в 2022 году. И для тех, кто сомневается относительно службы, это сложно, ведь сейчас много разговоров о "договоренностях", на фоне которых вопросы надо ли еще идти в армию усиливаются.

Служба в Вооруженных Силах – это такая же работа, как любая другая, только с определенными нюансами. Это очень трудно, много работы, которая часто сверхурочная. При этом вещевое и пищевое обеспечение, медицинские услуги, льготы и высокая оплата. И сегодня это наиболее уважаемая работа.

Для любого гражданина Украины, который видит свое будущее здесь – это об ответственности. Когда в прошлом году заработал "Резерв+" – более 4 миллионов человек обновили свои данные. Да, они не стали добровольцами, но они понимают, что есть обязанность и являются ответственными гражданами.

У меня предложение к этим людям: продолжать идти дальше уверенно этим же путем. Нам нужны мощные Вооруженные Силы. Как бы там не прошли переговоры, только Вооруженные Силы являются гарантией безопасности. И ваше приобщение является вкладом в мощность.

Вы будете выполнять ту же работу – если мы говорим о медике, поваре, инженере и других – но она более значима для нашего общества сейчас. Выбирайте Украину для себя и для своих детей. Присоединяйтесь к войску и помогайте создать будущее.



14-й полк БПАК СБС приглашает на службу добровольцев