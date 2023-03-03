14 украинских общин станут партнерами с общинами Германии: список городов
Уже 14 украинских обществ начали партнерство с общинами Германии. К примеру, Умань будет сотрудничать с Дортмундом, Шабо с Бад-Мергентхаймом.
На Форуме стратегического муниципального партнерства в Беблингене и Зиндельфингене общины встретились с потенциальными немецкими побратимами.
Кстати говоря Сотни людей в Дюссельдорфе на коленях почтили память погибших в годовщину полномасштабного вторжения
Мэры и представители общин договорились о долгосрочном партнерстве и оказании тактической поддержки украинским общинам, а две общины подписали соглашение.
Какие города будут сотрудничать
- Каменец-Подольский и Эсслинген-на-Некаре,
- Умань и города Дортмунд и Тюбинг, Вознесенск и Дитцинген,
- Светловодск и Шорндорф,
- Шабо и Бад-Мергентхайм,
- Новомосковск и Брандернбург,
- Большая Дымерка и Бетингем-Биссинген,
- Звягель и Людвигсхафен-на-Рейне,
- Белгород-Днестровск и общины Ульм и Нео-Ульм,
- Валки и Фельбах,
- Лозовая и Вайблинген,
- Зимняя Вода и Равенбург,
- Гора и Ворштеттен,
- Хмельницкий с Дрезденом,
- Штутгартом и французским Страсбургом.
Новые партнерства, которые начали на форуме, — это процесс обмена опытом и культурой. Поддержка украинских общин во время войны – это действенная интеграция Украины в европейское сообщество. Координатор проекта Cities 4 Cities | United 4 Ukraine Светлана Блинова подчеркнула, что стремятся, чтобы все больше украинских и европейских общин сотрудничали, для этого приложат много усилий.
Форум общин в Германии / Фото Cities 4 Cities | United 4 Ukraine:
О чем договорились
- Договорились о предоставлении коммунальной техники для создания окопов и защиты городов, медицинского оборудования и медикаментов,
- о помощи по сканированию подземных коммуникаций городов, реконструкции индустриальных парков и коммунальных сооружений,
- поддержку пунктов несокрушимости,
- развитие сотрудничества в сфере дошкольных учебных заведений,
- проведение обменов между работниками городских советов, а также молодежные и культурные обмены.
В частности, мэр Ворштеттена передал пожаренную машину председателю Горной общины, а мэр Хофштеттена — гуманитарный груз Тростянецкому обществу.
Представители Хмельницкого, Штутгарта, Дрездена и Страсбурга обсудили возможность четырёхстороннего партнерства. К слову, такая модель сотрудничества между городами станет первой в Европе.
Также эксперты по градопланированию нидерландских общин Утрехт, Эде, Гаага и Роттердам провели рабочую встречу с представителями Херсонской, Береславской, Высокопольской и Очаковской общин по разработке плана их восстановления.