Взрывы в Одессе и Никополе и завершение оперативной паузы россиян: основное за 143 день войны

ВСУ противостоят врагу уже в течение 143 дней. Самые ожесточенные бои проходят на Востоке и Юге.

24 канал собрал главные события 16 июля в одном материале. Об актуальных новостях с фронта и не только читайте ниже.

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04:56 Вскоре стало известно немного больше информации о взрыве в Одессе. На месте "прилета" вражеского снаряда вспыхнул пожар. Сведения об обстреле города подтвердил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук. Он подчеркнул, что на месте работают пожарные, а также попросил не выкладывать фото и видео.

04:08 Воздушная тревога звучала по всей Украине. Во время нее взрывы слышали в Николаеве, Никополе и Одессе. Попадание по Никополю подтвердил мэр города. Что касается Одессы, то вскоре выяснилось, что и там был прилет. Однако официальных подтверждений из Николаева еще не было.

04:07 В Институте по изучению войны поделились очередным прогнозом. Там заметили, что российские войска скорее всего начали выходить из оперативной паузы. Не исключено, что в ближайшие 72 часа враг будет продолжать и расширять штурмы, которые он вел накануне. Речь идет о движениях:

к северо-западу от Славянска;

к юго-востоку от Северского;

вдоль трассы Бахмут – Лисичанск;

к юго-востоку от Бахмута;

к юго-западу от Донецка.

03:51 Неспокойной была ночь в Харьковской области. Во время воздушной тревоги в области раздались взрывы. По предварительным данным, их слышали в районе Чугуева.

03:41 Тем временем в США согласовали продажу Эстонии ракетных систем HIMARS. Соответствующее решение было принято Госдепартаментом страны. В Пентагоне добавили, что это одно из нескольких соглашений, заключенных с другими государствами. Все они предполагают возможность приобретения американского оружия.

02:34 В ОК "Юг" поделились актуальной информацией. За прошедшие сутки в регионе нашим военным удалось уничтожить:

18 оккупантов;

1 самоходную гаубицу "Гвоздика";

6 единиц бронированной и автомобильной техники;

полевой склад боеприпасов.

01:36 Оккупанты в Херсонской области издали очередной циничный указ. Он предусматривает запрещение критики российских властей. Об этом рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий Сергей Хлань.

00:54 Вечером 15 июля враг атаковал Днепр. На одном из предприятий, в которое попали ракеты, разразился сильный пожар. Его гасили 46 спасателей, а также 9 единиц техники.

00:06 Командир подразделения аэроразведки Днепр-1 Дмитрий Подворчанский рассказал, почему не стоит недооценивать беспилотники "Орлан-10". Он отметил, что их использует враг не только для разведки. С помощью этих БпЛА можно вести радиоразведку или организовывать помехи в радиоэфире. Более того, он может обнаруживать места скопления телефонов, чтобы враг нанес по этому месту удар.

00:00 Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал, что в городе обезвредили взрывчатку. Женщину, пытавшуюся провезти ее в собственной машине, задержали.