Массированный обстрел Николаева и взрыв вражеских складов в Новой Каховке: основное за 145 день войны

Уже в течение 145 дней ВСУ дают отпор противникам. Самые ожесточенные бои проходят на Востоке и Юге.

Главные события 145 дня противостояния канал 24 собрал в одном материале.

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