О том, что на войне против России Кирилл Ульман с позывным "Немец" погиб, сообщили в фейсбуке компании по производству комбучи (напитка, основой которого стал чайный гриб) GODZYKI kombucha, основанной героем. Сообщение об этом появилось 17 февраля.

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Отдал свою жизнь ради отхода гарнизона

Известно, что он погиб 15 февраля. В мирной жизни Кирилл Ульман "Немец" был предпринимателем, а пять месяцев назад защитник женился.

Погиб как герой, если бы не он и его собратья, то ребята бы не смогли эвакуироваться из Авдеевки. Он помог ребятам выйти из котла, а сам не смог выйти. Вся команда GODZYKI KOMBUCHA скорбит и чувствует эту невосполнимую потерю. Потому что даже с начала войны, находясь на передовой, он всегда был с нами,

– отмечают в сообщении.

Дарья, жена Кирилла Ульмана, подтвердила гибель своего мужа Кирилла. Она написала об этом на своей странице в инстаграме.

Прощай, родной. Ты удивительный, ты знаешь! Но, ежедневно буду говорить это вслух, чтобы слышал. Я поддерживаю твой выбор защищать нашу страну. Ты пример! Ты защита собратьев! Спасибо за то, что ты моя семья! И это останется со мной. Теперь на руке два обручальных кольца. Я люблю тебя,

– написала она.

Обручились Кирилл и Дарья каких-то пять месяцев назад – 26 сентября 2023 года.

По словам сестры Дарьи, Кирилл был не только прекрасным человеком, но и товарищем.

Ценой своей жизни он позволил отход гарнизона и эвакуацию. Просто хочу, чтобы вы знали, что это был прекрасный человек и воин, добрый товарищ, предприниматель, очаровательный муж моей Даши,

– рассказала она в заметке в сети X.

Накануне мы рассказывали, что в бою с российскими захватчиками погиб 19-летний Назар Янкевич. Трагическую весть сообщили в Ходоровской городской территориальной общине. Известно, что юный герой отдал свою жизнь за страну 12 февраля 2024 года. Он выполнял боевую задачу в районе Авдеевки.