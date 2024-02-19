Про те, що на війні проти Росії Кирило Ульман з позивним "Німець" загинув, повідомили у фейсбуці компанії з виробництва комбучі (напою, основою якого став чайний гриб) GODZYKI kombucha, заснованій героєм. Повідомлення про це з'явилося 17 лютого.

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Віддав своє життя задля відходу гарнізону

Відомо, що він загинув 15 лютого. У мирному житті Кирило Ульман "Німець" був підприємцем, а п'ять місяців тому оборонець одружився.

Загинув як герой, якби не він і його побратими, то хлопці б не змогли евакуюватися з Авдіївки. Він допоміг хлопцям вийти з котла, а сам не зміг вийти. Вся команда GODZYKI KOMBUCHA сумує та відчуває цю непоправну втрату. Бо навіть з початку війни, перебуваючи на передовій, він завжди був із нами,

– зазначають у повідомленні.

Дар'я, дружина Кирила Ульмана, підтвердила загибель свого чоловіка Кирила. Вона написала про це на своїй сторінці в інстаграмі.

Прощавай, рідний. Ти дивовижний, ти знаєш! Але, щодня буду казати це вголос, щоб чув. Я підтримую твій вибір боронити нашу країну. Ти приклад! Ти захист побратимів! Дякую за те, що ти моя родина! І це залишиться зі мною. Тепер на руці дві обручки. Я кохаю тебе,

– написала вона.

Побралися Кирило та Дар'я якихось п'ять місяців тому – 26 вересня 2023 року.

За словами сестри Дар'ї, Кирило був не лише прекрасною людиною, а й товаришем.

Ціною свого життя він дозволив відхід гарнізону та евакуацію. Просто хочу, щоб ви знали, що це була прекрасна людина і воїн, добрий товариш, підприємець, чарівний чоловік моєї Даші,

– розповіла вона у дописі у мережі X.

Напередодні ми розповідали, що у бою з російськими загарбниками загинув 19-річний Назар Янкевич. Трагічну звістку сповістили у Ходорівській міській територіальній громаді. Відомо, що юний герой віддав своє життя за країну 12 лютого 2024 року. Він виконував бойове завдання у районі Авдіївки.