15-летняя девушка ранена в результате обстрела на Херсонщине: ребенок в тяжелом состоянии
Источник:Херсонская областная прокуратура
Российские военные обстреляли село Надеждовка в Херсонской области. В результате обстрелов оккупантов из России пострадал 15-летний ребенок.
У девочки ранение грудной клетки
Девочка пострадала в результате попадания российского снаряда в дом. В областной прокуратуре заявили, что расследуют это дело.
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В прокуратуре сообщили, что ребенок находится в больнице с ранением грудной клетки. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
По данным следствия, вооруженные формирования государства-агрессора обстреляли село Надеждовка в Белозерской поселковой общине. В результате попадания вражеского снаряда в домовладение ранение грудной клетки получила 15-летняя девочка. Сейчас ребенок находится в больнице, ее состояние тяжелое. Также поврежден ряд жилых домов, гражданская инфраструктура,
– говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что Россия в очередной раз нарушила нормы Женевской конвенции.
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