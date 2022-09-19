Зеленский создал 15 новых военных администраций в Херсонской области

Большая часть Херсонской области до сих пор под контролем россиян, однако ВСУ решительно освобождают населенные пункты в регионе. Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании новых администраций.

19 сентября на сайте Президента Украины опубликовали указ. В нем говорится, что в Херсонской области отныне будет 15 новых военных администраций.

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Какие новые военные администрации будут в Херсонской области

Владимир Зеленский приказал создать военные администрации в следующих населенных пунктах:

Аскания-Нова;

Борозенское;

Большие Копани;

Большая Лепетиха;

Верхний Рогачик;

Горностаевка;

Зеленый Под;

Калиновское;

Миловое;

Мирное;

Новониколаевское;

Новотроицкое;

Станислав;

Херсон;

Юбилейное.

Кроме того, на сайте президента уже появилось 4 распоряжения о назначении начальников некоторых поселков, за ними:

Кожемяка Максим Юрьевич – начальник Калиновской поселковой военной администрации Бериславского района;

Перетятько Сергей Григорьевич – начальник Новотроицкой поселковой военной администрации Генического района;

Позняк Евгений Владимирович – глава Калиновской поселковой военной администрации Бериславского района;

Головатая Валентина Андреевна – начальница Мирненской поселковой военной администрации Скадовского района;

Что такое военная администрация Это совокупность военно-административных органов исполнительной власти. Создают их для того, чтобы управлять оккупированной территорией. Также военные администрации образуют предварительно – в случае начала военных действий в городе.

Источник: Это совокупность военно-административных органов исполнительной власти. Создают их для того, чтобы управлять оккупированной территорией. Также военные администрации образуют предварительно – в случае начала военных действий в городе.Источник: Энциклопедия современной Украины

С 24 февраля в Украине введено военное положение. По всей территории государства функционируют военные администрации и действует правовой режим военного положения.

Контрнаступление на Херсон

15 августа Верховная Рада Украины проголосовала за продление военного положения еще на 90 дней до 21 ноября.

Недавно Наталья Гуменюк рассказала, что противнику приходится постоянно отступать. Однако руководство "второй армии мира", по словам главы Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины, пытается подтянуть резервы в город.

Однако врагам ни дня не дает спокойно жить "хлопок". К примеру, сегодня утром, 19 сентября, "прилетело" в Кадиевку у здания Дворца культуры имени Горького. Там долгое время была военная база оккупантов.

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