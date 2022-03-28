150 километров до Киева: РФ перебрасывает комплексы "Искандер-М" на границу Беларуси с Украиной
Источник:Генштаб ВСУ
Россия использует территорию Беларуси для нападения на Украину. Оттуда было совершено нападение 24 февраля в первый день войны. Тамошние аэродромы используются для вылета боевой авиации. Там же размещены и ракетные комплексы для ударов по Украине.
По данным Генштаба ВСУ, в Гомельской области Беларуси зафиксировали перемещение пусковых установок ОТРК "Искандер-М" по направлению к границе с Украиной.
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Следует отметить, что Гомельская область граничит с Житомирской, Киевской и Черниговской областями Украины. Например, от границы до Киева расстояние составляет менее 150 километров. А до Чернигова еще меньше – около 50 километров. В то время как дальность полета баллистических ракет "Искандер-М" составляет до 500 км.
Россия уже неоднократно использовала "Искандер-М" для бомбардировки украинских городов. В том числе ракетные удары наносились и с территории Беларуси.
Например, в субботу, 26 марта, россияне выпустили рекордное количество ракет по Украине – по меньшей мере 70. 52 ракеты были выпущены с кораблей из акватории Севастополя, и по меньшей мере 18 – с территории Беларуси. Украинская ПВО тоже в этот день установила значительное достижение, сбив значительную часть из них. Цели достигли всего 8 ракет.