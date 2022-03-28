За даними Генштабу ЗСУ, у Гомельській області Білорусі зафіксували переміщення пускових установок ОТРК "Іскандер-М" у напрямку до кордону з Україною.

Читайте також Путін не зможе застосувати ядерну зброю, бо наказ не виконають, – Bellingcat

Варто відзначити, що Гомельська область межує з Житомирською, Київською та Чернігівською областями України. Для прикладу, від кордону до Києва відстань становить менше ніж 150 кілометрів. А до Чернігова ще менше – близько 50 кілометрів. У той час як дальність польоту балістичних ракет "Іскандер-М" становить до 500 кілометрів.

Росія вже неодноразово використовувала "Іскандер-М" для бомбардування українських міст. У тому числі ракетні удари завдавалися і з території Білорусі.

Для прикладу, в суботу, 26 березня, росіяни випустили рекордну кількість ракет по Україні – щонайменше 70. 52 ракети були випущені з кораблів з акваторії Севастополя, і не менше 18 – з території Білорусі. Українська ППО теж в цей день встановила значне досягнення, збивши значну частину з них. Цілі досягли лише 8 ракет.