153 бригада получила внедорожник от "Украинской команды"
Волонтеры "Украинской команды" передали на передовую еще один внедорожник. Его получили бойцы 153 отдельной механизированной бригады.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу волонтерского штаба.
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"153 ОМБр была образована в 2023 году. Но ее ядро составляют опытные воины, прошедшие Угледар и Бахмут. Свой боевой путь бригада начала на севере Харьковской и Курской областей. И сейчас бойцы 153 ОМБр уничтожают врагов на горячих участках фронта", – сообщают в "Украинской команде".
"Украинская команда" передала очередной внедорожник 153 бригаде: смотрите видео
Руководитель "Украинской команды" Артур Палатный выразил уверенность, что внедорожник поможет воинам лучше выполнять боевые задачи и сохранит им жизни.
Россия продолжает убивать гражданских украинцев и уничтожать наши города. А наши ребята методично уничтожают оккупантов на линии фронта и в тылу. Наша задача – помочь нашим героям выстоять и победить,
– сказал во время передачи авто руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.
Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения "Украинская команда" передала на фронт уже более 80 автомобилей. Также волонтеры отправили на передовую более 3100 дронов, десятки тепловизоров, старлинков, станций РЭБ, катапульты для БПЛА и так далее – в общем почти 1720 тонн грузов общей стоимостью почти полмиллиарда гривен.