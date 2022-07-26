"Прилеты" в Одессе и Харькове: основное за 153 день войны
Вооруженные Силы Украины уже 153-й день сдерживают российского агрессора. Наиболее напряженная ситуация на Востоке, где оккупанты ежедневно штурмуют позиции наших защитников.
Главные события 153 дня противостояния канал 24 собрал в одном материале. О том, что происходило на фронте и не только читайте ниже.
06:07 Братчук заявил, что россияне ударили по Одесщине из стратегических самолетов авиации.
05:26 Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что россияне с утра обстреляли город. Он отметил, что есть "прилет" в гражданские объекты. Снаряд попал в здание, не имеющее никакого отношения к военной инфраструктуре.
05:06 В Николаеве раздаются громкие взрывы. Мэр города Александр Сенкевич подтвердил информацию и попросил оставаться в укрытиях.
04:50 Во многих областях – воздушная тревога. Жители Харькова и Одессы сообщают о взрывах.
03:43 Украинская авиация 7 раз ударила по россиянам на Юге. Потери оккупантов:
- 48 оккупантов;
- 4 танков Т-72;
- пушки-гаубицы калибра 152 миллиметров;
- самоходной артиллерийской установки;
- 3 единицы бронированной и 3 – автомобильной техники.
03:29 В оккупированном Донецке раздаются взрывы. В Буденовском районе города – масштабный пожар. Местные жители сообщают, что горит нефтебаза.
02:04 Алексей Арестович заявил, что ВСУ полностью уничтожили 35 мотострелковых полков и 10 танковых полков россиян. Это 10 мотострелковых дивизий или 5 общевойсковых армий.
01:22 Президент Турции Реджеп Эрдоган упрекнул политиков Запада в том, что они якобы относятся к кремлевскому диктатору не так "как идет политикам". Он сказал, будто Анкара относится одинаково к путину и Владимиру Зеленскому. Мол, обоих "рассматривают как друзей".
00:38 российские пропагандисты цинично анонсировали удар по Киеву. В частности, оккупанты предложили ударить во время прощального визита Бориса Джонсона.
00:11 По информации журналистов, минобороны Беларуси собралось закупить тысячи мешков для транспортировки трупов. Изучают "ценовые предложения".