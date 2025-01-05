Сообщает 24 Канал со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Также он уделил особое внимание "проблемным вопросам" бригады.

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Что известно об усилении 155 бригады

Сырский провел очередное ежемесячное совещание с командирами подразделений беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы в формате видеоконференцсвязи. Совещание было посвящено анализу результатов работы за декабрь 2024 года.

Отдельно Главнокомандующий уделил внимание вопросу 155 бригады.

Особое внимание уделил наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155 механизированной бригады, а также проблемным вопросам, которые необходимо решить,

– говорится в сообщении.

Он отметил, что уже отдал все необходимые распоряжения.

Напомним, что ГБР начало производство по статьям о превышении полномочий и дезертирство в 155 бригаде. По данным журналиста Юрия Бутусова, 1 700 военнослужащих этой бригады ушли в СОЧ.