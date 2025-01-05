Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в фейсбуке.

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Что сказал Сирский о работе дронов по целям врага

Сирский отметил, что из более 54 тысяч целей противника в декабре 2024 года почти половину этого результата – 49% – обеспечили дроны-камикадзе.

Самые высокие показатели продемонстрировали подразделения беспилотных систем 46 аэромобильной, 57 мотопехотной, 28 механизированной, 35 бригады морской пехоты и 3 штурмовой. Спасибо воинам за стойкость и результативность в уничтожении врага,

– подчеркнул генерал.

Главнокомандующий ВСУ также подчеркнул, что он заслушал доклады командующего Силами беспилотных систем ВС Украины, полковника Вадима Сухаревского, представителей структурных подразделений Генерального штаба, видов и родов Вооруженных Сил, различных частей Сил обороны по результатам работы и развития возможностей подразделений беспилотных систем.

Речь идет прежде всего об авиационных и наземных беспилотных комплексах и безэкипажных морских катерах.

"Речь шла о высокотехнологичных разработках в области БпС (беспилотных систем – 24 Канал) и РЭБ и применения их на поле боя, а также противодействие новейшим образцам техники противника", – написал Сырский.

Он также отметил, что отдельное внимание уделил наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155 механизированной бригады, а также проблемным вопросам, которые необходимо решить. В соответствии с этим генерал отдал все необходимые распоряжения.

Увеличиваем количество бригад с усиленной беспилотной составляющей. Завершаем работу над концепцией применения отдельной бригады БпС и ее типовой структуры, вышли на финишную прямую. Поставил задание на январь, отметил лучших воинов подразделений БпС. Работаем совместно дальше,

– сказал главнокомандующий ВСУ.

Кроме того, Александр Сырский резюмировал, что, чем выше будет эффективность применения нашего высокотехнологичного оружия, тем лучше мы будем сохранять жизнь украинских военнослужащих.