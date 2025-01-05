Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у фейсбуці.

До теми ЗСУ почали застосовувати FPV-дрони на оптоволокні, – Сирський

Що сказав Сирський про роботу дроні по цілях ворога

Сирський наголосив, що з понад 54 тисячі цілей противника у грудні 2024 року майже половину цього результату – 49% – забезпечили дрони-камікадзе.

Найвищі показники продемонстрували підрозділи безпілотних систем 46 аеромобільної, 57 мотопіхотної, 28 механізованої, 35 бригади морської піхоти та 3 штурмової. Дякую воїнам за стійкість і результативність у знищенні ворога,

– наголосив генерал.

Головнокомандувач ЗСУ також підкреслив, що він заслухав доповіді командувача Сил безпілотних систем ЗС України, полковника Вадима Сухаревського, представників структурних підрозділів Генерального штабу, видів і родів Збройних Сил, різних частин Сил оборони щодо результатів роботи та розвитку спроможностей підрозділів безпілотних систем.

Мовиться передусім про авіаційні та наземні безпілотні комплекси та безекіпажні морські катери.

"Йшлося про високотехнологічні розробки в галузі БпС (безпілотних систем – 24 Канал) та РЕБ і застосування їх на полі бою, а також протидію новітнім зразкам техніки противника", – написав Сирський.

Він також зауважив, що окрему увагу приділив нарощенню спроможностей підрозділу безпілотних систем 155 механізованої бригади, а також проблемним питанням, які необхідно розв'язати. Відповідно до цього генерал віддав всі необхідні розпорядження.

Збільшуємо кількість бригад із посиленою безпілотним складником. Завершуємо роботу над концепцією застосування окремої бригади БпС та її типової структури, вийшли на фінішну пряму. Поставив завдання на січень, відзначив кращих воїнів підрозділів БпС. Працюємо спільно далі,

– сказав головнокомандувач ЗСУ.

Окрім того, Олександр Сирський резюмував, що, чим вищою буде ефективність застосування нашої високотехнологічної зброї, тим краще ми зберігатимемо життя українських військовослужбовців.