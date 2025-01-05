Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у фейсбуці.

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Що розповів Сирський про застосування FPV-дронів

Олександр Сирський зазначив, що він провів щомісячну нараду з командирами підрозділів безпілотних систем та радіоелектронної боротьби у форматі відеоконференцзв'язку. Під час зустрічі військові підбили підсумки роботи за грудень.

За словами генерала, спостерігається подальше зростання кількості застосування безпілотних систем на полі бою.

Противник збільшив частку ударних БпЛА з оптоволоконним каналом управління, які створюють загрозу для бойової техніки в ході її переміщення. Однак і ми не стоїмо на місці й також взялися до застосування FPV-дронів на оптоволокні, що розширює можливості для ураження та знищення російської військової техніки й особового складу,

– зазначив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ також відзначив динаміку збільшення результативності та показників живучості українських безпілотних систем. Беззаперечним лідером, як зазначив Сирський, в цьому є полк безпілотних систем майора Роберта Бровді.