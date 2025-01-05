Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в фейсбуке.

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Что рассказал Сырский о применении FPV-дронов

Александр Сырский отметил, что он провел ежемесячное совещание с командирами подразделений беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы в формате видеоконференцсвязи. Во время встречи военные подвели итоги работы за декабрь.

По словам генерала, наблюдается дальнейший рост количества применения беспилотных систем на поле боя.

Противник увеличил долю ударных БпЛА с оптоволоконным каналом управления, которые создают угрозу для боевой техники в ходе ее перемещения. Однако и мы не стоим на месте и также приступили к применению FPV-дронов на оптоволокне, что расширяет возможности для поражения и уничтожения российской военной техники и личного состава,

– отметил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ также отметил динамику увеличения результативности и показателей живучести украинских беспилотных систем. Безоговорочным лидером, как отметил Сырский, в этом является полк беспилотных систем майора Роберта Бровди.