Бригада "Черная смерть": в сети рассказали о потерях российских морпехов из Владивостока

В сети рассказали о потерях российский морпехов из 155-й отдельной гвардейской бригады. Из-за большого количества потерь она получила название "Черная смерть".

Пехотинцы из этой бригады воюют под Угледаром, а в свое время пытались неудачно окружить Киев. Тактика командиров бригады проста – они просто гонят россиян и технику вперед, несмотря на потери.

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"Черная смерть"

Проект "Хочу жить" Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными рассказал, что 155 отдельная гвардейская бригада морской пехоты понесла первые серьезные потери еще во время попыток захватить Киев. Попытка оказалась неудачной, поэтому остатки бригады после доукомплектования отправили под Угледар.

Совсем недавно пехотинцы 2 батальона 155-й бригады, базировавшиеся возле поселка Оленевка Донецкой области, в очередной раз жаловались на командира с позывным "Серпом", что тот отправляет подразделения на штурм без поддержки.

Уже после этого командование решило устроить торжества в той же Еленовке – за что поплатились. Прямо туда нанес удар украинский HIMARS. В результате прицельного удара погибло 19 человек – в том числе замкомбрига Роман Кожухов. Еще 12 россиян ранены, среди которых оказался и сам комбриг Михаил Гудков.

Опираясь на все факты, 155 бригада является настоящим отражением всей российской армии и ее руководства.

Пересечь полмира, чтобы бездарно положить тысячи солдат, еще и нелепо подставиться под удар самим. Ради чего? Чтобы повысить в звании командующего Восточного военного округа Рустема Мурадова за разгром вверенных ему подразделений под Угледаром?

– пишут в "Хочу жить".

Военные 155 бригады жалуются на руководство: смотрите видео

Удар по Еленовке