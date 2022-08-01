Новая цель оккупантов к сентябрю и военные корабли для Украины: главное за 159 день войны

Россия не отказалась от циничной войны против Украины, поэтому ВСУ продолжают давать отпор захватчикам. Также украинские военные наносят мощные удары по позициям врага.

Все самое важное о 159 дне противостояния украинцев с российскими захватчиками читайте ниже.

К теме Массированный обстрел Николаева и атака Одесской области: главное за 158 день войны

06:12 По мнению американских аналитиков, россияне сейчас прилагают безумные усилия, чтобы продвинуться. Им нужно захватить как можно больше Донбасса до "референдумов", которые планируют проводить осенью на оккупированных территориях. Враг планирует наступление на Бахмут.

05:36 Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что вскоре страна предоставит нашему государству несколько военных кораблей.

05:07 Наши воины, защищающие южные регионы, 31 июля нанесли мощный удар по эшелону с военной техникой врага. Также были ликвидированы станции радиоэлектронной борьбы.

За сутки на Юге россияне потеряли:

52 оккупанта;

4 танка;

2 самоходные артиллерийско-минометные установки "Нона-С";

самоходная артустановка;

8 единиц бронированной и автомобильной техники;

4 склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах.

04:41 Россия в очередной раз обстреляла Никопольский район Днепропетровской области. Воздушная тревога там продолжалась почти 6 часов.

04:24 В ОК "Юг" сообщили, что руководство оккупационных войск россии может вскоре приступить к созданию ударных групп на Криворожском направлении. Однако пока там только идет наращивание сил врага.

03:39 Во временно оккупированном Севастополе ночью 1 августа начались взрывы. "Хлопок" слышали в разных районах города.

02:07 российские войска в ночь на 1 августа снова начали атаковать Николаев. В разных районах города прогремели мощные взрывы. Вскоре взрывы были слышны и на Харьковщине.

00:53 В оккупированном Скадовске вечером 31 июля начались взрывы. Впоследствии официально заявили, что это был очередной прицельный удар, нанесенный Вооруженными силами Украины.